Warcraft arrive sur Android et iOS, Blizzard peut-il moderniser la licence ?

La licence Warcraft va être déclinée en jeu mobile dès cette année. C’est Blizzard qui le confirme dans un communiqué dévoilant ses résultats financiers. 2022 devrait être une année charnière aussi bien pour la licence que le studio.

La licence Warcraft a toujours été propre au PC, mais elle va se tourner vers le mobile dès cette année. Blizzard l’a en effet confirmé lors de la divulgation de ses résultats financiers annuels.

L’existence de ce jeu, ou contenu (on ne connait pas exactement la teneur du projet), n’est pas vraiment une surprise. Cela fait déjà quelques années que Blizzard évoque le développement d’un titre mobile Warcraft sur iOS et Android, mais cette fois, la sortie est confirmée par le studio :

« (Blizzard) prévoit des nouveaux contenus d’ampleur pour la franchise Warcraft en 2022, incluant de nouvelles expériences dans World of Warcraft et Hearthstone, ainsi qu’un tout nouveau contenu Warcraft mobile pour la première fois ».

Warcraft va sortir sur iOS et Android

Ce ne sera pas la première fois que Blizzard se risquerait sur le terrain du mobile. Hearthstone est déjà présent sur la plateforme depuis de longues années et World of Warcraft dispose d’une application compagnon. Impossible aussi de ne pas citer Diablo Immortal (prévu pour cette année) qui avait suscité un tollé lors de son annonce en 2018. Ce jeu Warcraft devra trouver une manière d’attirer les fans dans ses filets, mais aussi de nouveaux joueurs grâce à un gameplay innovant et addictif.

2022 sera une année importante pour la licence Warcraft. Créée en 1994, elle a toujours été l’un des piliers de Blizzard. Toutefois, elle vit des temps difficiles. World of Warcraft n’a plus la même aura qu’avant. L’auguste MMO a été dépassé par Final Fantasy 14 en termes de joueurs. Sa réputation a également été entachée par des affaires internes de harcèlements sexuels et de culture toxique au sein des bureaux. On peut ajouter à cela des dernières extensions peu inspirées qui n’ont pas su retenir les joueurs. Cerise sur le gâteau : Warcraft 3 Reforged, sorti en 2020, était une véritable catastrophe.

Pour 2022, Blizzard joue donc gros sur sa licence. De « nouvelles expériences dans World of Warcraft » sont promises pour cette année. Il devrait bien entendu s’agir d’une nouvelle extension. Cette dernière devra frapper fort pour faire revenir le jeu sur le devant de la scène. Le titre est en effet arrivé à la fin d’un cycle et va atteindre sa version 10.0, chiffre symbolique pour une renaissance. Une renaissance portée par la nouvelle situation du studio, qui appartient désormais à Microsoft.

Quoi qu’il en soit, 2022 devrait être l’année Warcraft chez Blizzard. La Blizzcon ayant été annulée, on ne sait pas quand le développeur pourrait annoncer ses nouveaux projets.

Un petit jeu Warcraft sur votre téléphone, cela pourrait-il vous intéresser ?