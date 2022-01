Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft : toutes les licences ne deviendront pas des exclusivités Xbox

Depuis l’annonce hier du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, les joueurs se demandent si toutes les licences de l’éditeur sortiront désormais exclusivement sur Xbox. Sans vraiment apporter de réponse précise, Phil Spencer assure que ce n’est pas la volonté de la firme de Redmond d’éloigner les joueurs de la PlayStation.

Impossible de passer à côté, hier, de LA grande nouvelle de ce début d’année. Pour la modique somme de 60 milliards d’euros, Microsoft s’est payé Activision-Blizzard. Dès lors, la plupart des joueurs se sont résignés à voir les prochains jeux de l’éditeur devenir des exclusivités Xbox. Le calcul est rapide : après son rachat de Bethesda en 2020 (décidément), la firme de Redmond s’est empressée d’annoncer que Starfield, le prochain titre du studio, ne sortira pas sur PlayStation.

Qu’en sera-t-il donc de Call of Duty Modern Warfare 2 ? De Diablo 4 ? Et de tous les jeux qui suivront ? S’il y a de quoi trembler du côté de Sony, Phil Spencer, patron de Xbox, veut plutôt se montrer rassurant. Interrogé par Bloomberg, celui-ci déclare : « Je voudrais simplement dire aux joueurs qui jouent aux jeux d’Activision Blizzard sur la plateforme de Sony que nous n’avons pas l’intention de retirer les communautés de la plateforme », assurant ensuite « y être restés attachés ».

Microsoft ne veut pas retirer les licences Activision Blizzard de la PlayStation

Quoique relativement floue, cette annonce a de quoi redonner du baume au cœur des joueurs PS4 et PS5 qui voyaient déjà le prochain Call of Duty leur échapper. En effet, la stratégie aurait pu être compréhensible, mais pas certain que Microsoft aurait fait le bon choix en se privant d’une part importante du marché, surtout pour ses licences phares. Ceci étant dit, rien n’est encore gravé dans la roche et les détails de l’acquisition restent visiblement à régler.

Une chose est certaine, le Xbox Game Pass est clairement le grand gagnant de toute cette histoire. Grâce au rachat, le service a dépassé les 25 millions d’utilisateurs. Mais surtout, le catalogue va s’enrichir de titres mythiques, à commencer par les jeux Blizzard qui a réalisé un (presque) sans-faute depuis sa création. L’heure est encore aux spéculations, mais nous avons préparé une liste des jeux qui rejoindront probablement la plateforme une fois le rachat finalisé.

Source : Bloomberg