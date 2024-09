La PS5 Pro ne fera pas tourner GTA 6 en 4K 60 FPS, voici pourquoi

Sony s'apprête à lancer la PS5 Pro en novembre. Cette nouvelle version promet des performances accrues, mais les experts doutent qu'elle puisse faire tourner GTA 6 dans sa meilleure qualité visuelle.

La PS5 Pro, prévue pour le 7 novembre 2024, représente une mise à jour ambitieuse de la console de Sony. Destinée aux joueurs recherchant des performances de pointe, elle propose notamment un GPU 45 % plus puissant que celui de la PS5 d’origine. Toutefois, cette puissance a un coût : la console est vendue à partir de 799,99 euros, un prix qui la place dans le haut de gamme. Malgré un stockage de 2 To et un support du Wi-Fi 7, cette console pourrait ne pas tenir toutes ses promesses en matière de performances.

L'un des jeux les plus attendus, GTA 6, qui devrait repousser les limites techniques des consoles actuelles, pourrait bien ne pas bénéficier d'un gameplay en 4K à 60 images par seconde sur la PS5 Pro. Les jeux de la série Grand Theft Auto ont toujours été extrêmement exigeants pour le processeur, avec des simulations complexes en temps réel pour les environnements urbains et les comportements des personnages non jouables. Ces énormes calculs pourraient empêcher la PS5 Pro d'atteindre un taux de rafraîchissement aussi élevé, même avec ses améliorations.

La PS5 Pro est limitée par son processeur pour faire tourner à pleine puissance GTA 6

Selon Richard Leadbetter de Digital Foundry, un expert en analyse technologique des jeux vidéo, le véritable obstacle pour atteindre 60 fps en 4K dans GTA 6 sur la PS5 Pro vient du processeur, qui reste identique à celui de la PS5 classique. Les simulations de ce nouvel opus, qui gèrent le trafic, les piétons et les comportements des IA, sont très gourmandes. Cela laisse peu de marge pour augmenter les performances, même avec une plus puissante. En conséquence, il est probable qu’il tourne en 30 fps pour maintenir de la fluidité et du réalisme dans ses scènes.

GTA 6 promet d’offrir l'une des simulations de vie urbaine les plus réalistes jamais vues dans un jeu vidéo, avec des comportements détaillés pour chaque personnage, véhicule et environnement. Cependant, ces avancées viennent avec un coût en termes de ressources. Même avec la PS5 Pro, atteindre des performances en 4K60 semble être un objectif un peu trop ambitieux. Les joueurs devront peut-être choisir entre une résolution 4K ou un taux de rafraîchissement plus élevé, mais pas les deux à la fois.

Source : ign