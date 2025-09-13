La PS6 jusqu’à 8 fois plus puissante que la PS5 ? Voici de nouvelles infos sur ses performances

Avec la PS6, toujours équipée d'un APU AMD, Sony viserait des performances entre 4 et 8 fois supérieures à celles de la PS5, pour faire tourner des gros jeux en 4K à 120 fps.

Il y a quelques semaines, la chaîne YouTube Moore's Law is Dead révélait l'architecture et des spécifications techniques supposées de la PS6. Elle revient en force avec une nouvelle vidéo, dans laquelle on en apprend plus sur les performances à venir de la prochaine génération de consoles de Sony.

Rappelons qu'au lancement, deux produits sont attendus : une PS6 portable qui peut être dockée à une TV et une PS6 de salon classique. Ici, c'est la PS6 exclusivement de salon qui nous intéresse. Celle-ci serait propulsée par un APU AMD surnommé Orion, gravé à partir d'un nœud TSMC en 3 nm. La puce disposerait de 10 cœurs CPU Zen 6, de 52 ou 54 unités de calcul RDNA 5 pour le GPU et de 30 à 40 Go de RAM GDDR7, pour des performances GPU comprises entre 34 et 40 TFLOP.

La PS6 pourrait (vraiment, cette fois) viser la 4K à 120 fps

Selon Moore's Law is Dead, une telle fiche technique permettra à la PS6 de produire des performances 4 à 8 fois supérieures à celles de la PS5 en général. La promesse de la 4K à 120 images par seconde, jamais vraiment tenue sur la génération actuelle pour les jeux AAA, pourrait enfin devenir réalité avec la PS6. Le ray tracing devrait aussi connaître un sérieux boost, avec des performances entre 6 et 12 fois plus élevées. La rastérisation serait quant à elle 2,5 à 3 fois plus rapide.

La PS6 devrait rester sous l'architecture x86, ce qui va faciliter la rétrocompatibilité avec le catalogue PS5 et PS4. Comme pour la PS5 Pro et la PS5 Slim, la PS6 devrait être proposée avec un lecteur de disque amovible optionnel. Les joueurs pourraient commander leur PS6 avec ou sans cet accessoire, et aussi l'acheter à part au cas où ils changeraient d'avis.

La PS6 va sans doute sortir en novembre 2027, si le cycle traditionnel des lancements de console Sony est respecté. Elle sera opposée à la Xbox au nom de code Magnus, qui est annoncée comme un PC donnant accès aux stores tiers, comme Steam.