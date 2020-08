PS5 : Sony promet le meilleur catalogue de lancement de l’histoire de la PlayStation

La PS5 arrive prochainement sur les étals. Sony mise énormément sur sa nouvelle console et cherche à distancer la concurrence dès le premier jour. Pour ça, la firme japonaise promet le meilleur line-up de lancement pour une console PlayStation. Si la formule parait pompeuse, le constructeur pourrait tout de même bien tenir cette promesse.

Qu’importe la puissance, le design ou encore les nouveautés, ce qui compte avant tout dans une console, ce sont les jeux. Les constructeurs se doivent de proposer des titres intéressants et des exclusivités fortes dès le lancement de leur machine. Alors que Microsoft mise sur la rétrocompatibilité pour pallier l’absence de titres forts, Sony prend le chemin inverse. La PS5 miserait en effet sur un énorme line-up dès son premier jour.

Dans un entretien accordé au site Games Industry, Eric Lempel, le vice-président du marketing de Sony Interactive Entertainment, revient sur le lancement futur de la PS5 et sur les défis qu’imposent le coronavirus au marché. En fin d’interview, il annonce quelque chose de très intéressant. La console aura le meilleur catalogue de lancement de l’histoire de la marque.

« Une fois que vous en avez terminé avec toutes les fonctionnalités de la PS5 qui en fait un vrai produit de nouvelle génération, il faut penser au contenu. Le contenu qui sera disponible dans cette fenêtre de lancement sera incroyablement excitant. Je dirais même que ce sera le meilleur line-up de l’histoire de la PlayStation, entre les jeux de nos studios et ceux de nos partenaires. »

Il ajoute ensuite.

« Nous avons révélé une partie de ce contenu et naturellement, et nous en avons d’autres à venir, mais la manière dont les développeurs s’engagent sur cette plate-forme et créent de nouvelles expériences avec des licences connues et inconnues, c’est incroyablement excitant. »

Sony a toujours eu du mal avec les lancements

Il est vrai que la PS5 promet beaucoup en termes de jeux de lancement. Nous pourrons déjà compter sur Spider-Man Miles Morales ou encore Godfall en titres exclusifs, mais aussi sur d’autres encore non annoncés par le constructeur qui compte bien frapper fort à la rentrée.

Il faut ajouter à cela les exclus de la fin de vie de la PS4 qui seront compatibles, comme The Last of Us 2 ou encore Ghost of Tsushima. Enfin, il ne s’agit pas d’oublier les gros titres de fin d’année disponibles sur plusieurs plateformes, comme Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Call of Duty Cold War ou encore Star Wars Squadrons. Les jeux de sports comme FIFA 21, Madden 21 ou encore NBA 2K21 seront également de la partie.

Tout cela donne un line-up qui pourrait tenter les fans de la marque de passer à la caisse. On se souvient que le catalogue de lancement a toujours été le point faible des consoles de Sony. La PS3, en 2007, ne proposait qu’une vingtaine de jeux le jour de sortie, dont deux exclusivités ronflantes : Resistance Fall of Man et Genji Days of the Blade.

La PS4 avait eu le même souci, avec tous juste une vingtaine de jeux dont deux exclus : Knack et Killzone Shadow Fall. Pour le moment, la PS5 n’a pas prouvé qu’elle aurait un meilleur catalogue au lancement. Les paroles d’Eric Lempel sont donc à prendre comme un argument marketing, du moins jusqu’à ce que des annonces fortes viennent étayer ses dires.

Sony pourrait en effet frapper fort en annonçant plusieurs exclu de taille quelques mois avant la sortie. Le constructeur dispose en effet d’un boulevard alors que la Xbox Series X vient de perdre sa grosse exclu de lancement, à savoir Halo Infinite. Si cette dernière cherche plus à miser sur ses services et sur son futur catalogue, mais elle pourrait tout de même perdre la bataille de la communication pour ses premiers mois d’existence.