PS5 : 84% des joueurs britanniques préfèrent acheter la console de Sony, contre 15% pour la Xbox Series X

La PS5 et la Xbox Series X cristallisent-elles les mêmes attentes ? D’après une étude réalisée par le site du magazine MCV et l’agence de marketing britannique Experience12, 84% des joueurs anglais préfèrent pour l’instant acheter la PS5, contre 15% seulement pour la Xbox Series X.

D’après une étude réalisée sur plus de 3000 joueurs britanniques et initiée par le magazine MCV et l’agence de marketing Experience12, 84% des sondés se sont dit intéressés par la PS5, contre seulement 15% pour la Xbox Series X. Ces réponses ont été collectées entre le 25 juin et le 2 juillet 2020, via des sondages réalisés en ligne.

Il est intéressant de voir que ces intentions d’achat marquent une grande différence avec l’état du parc de consoles actuelles. En effet, les sondés sont 59% à posséder une PS4, 16% une Xbox One, 14% un PC et 8% une Switch. Au regard des chiffres, il semble bien que les joueurs qui n’ont pas de PS4 manifestent également un intérêt pour la PS5.

Parmi les autres statistiques mises en lumière par cette étude, 37% des sondés affirment vouloir acheter une console next-gen à son lancement, 9% pensent se la procurer un mois après le lancement, 12% dans les trois premiers mois et enfin 26% préfèrent attendre 6 mois avant de passer à la caisse. On se doute que la peur des premiers bugs techniques, liés à l’absence d’exclusivités 100% next-gen, refroidissent les ardeurs de certains joueurs.

Cyberpunk 2077 est le jeu le plus attendu

Concernant les jeux les plus attendus par les joueurs, le classement se veut plutôt surprenant, hormis le prétendant à la pole position. On retrouve ainsi :

Cyberpunk 2077 avec 43%

Marvel’s Avenger avec 15%

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Dying Light 2

Halo Infinite

Vous en conviendrez, ce Top 5 étonne. Si la présence de Cyberpunk 2077 à la première place est presque logique, compte tenu des multiples attentes que cristallisent le titre de CD Projekt Red, retrouver Marvel’s Avenger sur la seconde marche à de quoi surprendre. Les premiers trailers du jeu d’action développé par Crystal Dynamics n’ont pas été particulièrement bien accueillis par les joueurs, et pourtant il semble bien que le titre soit plus ou moins attendu.

Si Halo Infinite occupe la dernière place, il faut noter que cette étude a été effectuée avant le Xbox Games Showcase tenu par Microsoft ce 23 juillet. Les huit minutes de gameplay de Halo Infinite ont inquiété beaucoup de joueurs, notamment en raison d’une qualité graphique qui laissait clairement à désirer. De fait, le jeu de 343 Industries aurait très bien pu ne pas faire partie de ce classement.

Et vous, quelle est la console next-gen qui vous intéresse le plus ? Comptez-vous l’acheter au lancement ou préférez-vous attendre un peu ? Dites-le-nous dans les commentaires !

