PS5 : une vidéo dévoile des temps de chargement ultra rapides, seulement 7 secondes !

La PS5 se distingue de ses prédécesseurs par des temps de chargement réduits. Quelques semaines avant le lancement, une vidéo de gameplay de Godfall dévoile d'ailleurs un aperçu des temps de chargement ultra rapides promis par Sony. Par exemple, il ne faut que 7 secondes pour lancer Godfall sur la console de salon. C'est un record !

Ce dimanche 4 octobre, 12 YouTubeurs japonais ont mis en ligne les premières vidéos de prise en main montrant la PS5. Sony a en effet permis a une poignée de vidéastes triés sur le volet de tester la console avant le lancement sur le marché. Ils ont notamment pu prendre en main des jeux comme Astro's Playroom, le jeu préinstallé sur le SSD de la PS5, et Godfall, le RPG attendu le 15 novembre prochain en Europe.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, il ne faut que 7 secondes pour charger intégralement Godfall sur la PS5. De même, le retour au jeu après la mort de votre personnage est presque instantané. Il suffit en effet de patienter le temps d'une courte animation pour retourner au combat. Fini les temps de chargement à n'en plus finir entre une partie et une autre.

Le SSD de 825 Go de la PS5 réduit les temps de chargement au maximum

Ces temps de chargements ultra réduits sont essentiellement dûs à l'intégration d'un SSD ultra rapide de 825 Go. Evidement, certains jeux pourront prendre plus ou moins de temps pour se charger. Tout dépend évidemment du jeu et de son poids. Quoi qu'il en soit, Sony tient largement ses promesses concernant les temps de chargement. D'après les premiers tests de la Xbox Series X, c'est également le cas de Microsoft.

Néanmoins, on rappellera que la disparition des temps de chargement avec la PS5 a un inconvénient majeur. Cette révolution annoncée oblige les développeurs à repenser leur manière de communiquer des informations, comme des conseils sur la jouabilité par exemple, aux joueurs. Les développeurs devront trouver une autre façon de présenter ces informations à l'écran sur les futurs jeux vidéo.