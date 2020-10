PS5 : le SSD de la console n’aurait que 664 Go d’espace libre

Le SSD de la PS5 ne disposerait que de 664 Go d'espace libre, révèle une fuite. D'après plusieurs photos volées apparues sur la toile, l'OS développé par Sony occuperait 104 Go de l'espace disponible sur le disque dur de 825 Go de la console. Un jeu préinstallé par le fabricant japonais réduirait encore un peu l'espace disque disponible pour les usagers.

Ce week-end, plusieurs photos volées de l'interface de la PS5 sont apparues sur le forum Resetera. En provenance de Russie, ces clichés montrent l'espace de stockage disponible sur le SSD (Solid State Drive). Les images proviennent visiblement d'une prise en main réalisée par un média ou un influenceur russe. Sony commence en effet progressivement à fournir des unités de test. On vous invite tout de même à prendre les informations visibles sur celles-ci avec du recul avant d'en savoir plus.

Comme on peut le voir sur les clichés, le SSD de 825 Go (soit 768 Go effectif) intégré à la PlayStation 5 ne proposerait que 664 Go d'espace libre. Cette espace disponible est dédié aux jeux et aux applications installés par le joueur. Dans le détail, l'OS de la console occupe déjà 104 Go d'espace libre. Comme prévu, Sony préinstalle aussi le jeu Astro’s PlayRoom sur le disque dur de la PS5. Le jeu pèse seulement 2,4 Go. Il s'agit d'une courte démo technique des nouveautés de la console next gen, et notamment de la manette DualSense.

Moins d'espace de stockage libre que sur la Xbox Series X

De son côté, le SSD de la Xbox Series X offre 800 Go d'espace disponible au joueur, comme le montrent les premières prises en main. Pour compenser le poids de l'interface (128 Go), Microsoft a intégré un SSD de 1To au sein de sa console de salon.

Pour rappel, les PlayStation 5 sortiront sur le marché dès le 19 novembre 2020 à un prix allant de 399 à 499 euros.

