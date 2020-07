PS5 : la disparition des temps de chargement a un gros désavantage, voici lequel

La PS5 (tout comme la Xbox Series X), n’aura plus d’écrans de chargement. Une révolution dans le monde du jeu vidéo qui va obliger les développeurs à repenser leur manière de communiquer des informations aux joueurs. En effet, ces écrans de chargement étaient bien utiles pour transmettre des données cruciales.

Les écrans de chargement, c’est bientôt du passé ! La PS5 et la Xbox Series X seront dotées de SSD ultra-performants qui, en théorie, supprimeront tous les chargements. Une aubaine pour les joueurs et les développeurs ! Personne n’aime attendre, encore moins devant un écran quand on veut jouer.

Cependant, Ryan Shah, patron du studio Kitatus and Friends, pointe du doigt un aspect intéressant sur l’absence de chargementd. Dans les colonnes de WCCFtech, il indique en effet que la disparition des écrans de chargement va bouleverser les habitudes des joueurs et des développeurs pour une bonne raison : ces derniers ne pourront plus les utiliser pour transmettre des informations.

Comment transmettre des informations vitales aux joueurs ?

Les développeurs ont depuis longtemps appris à mettre à profit les temps morts inhérents au média. Sur les écrans de chargement statiques, on retrouve souvent des conseils sur la jouabilité (appuyez sur A pour sauter) ou des approfondissements l’univers du jeu. D’autres développeurs avaient trouvé des idées pour meubler efficacement ces quelques secondes, comme des mini-jeux ou encore des séquences d’ambiance. Shah prend l’exemple des portes de Resident Evil, qui n’étaient que des temps de chargement cachés. Tout cela va disparaître.

« Nous pourrons vraiment en bénéficier (de l’absence des chargements). Nous essayons de les détourner depuis que nous avons abandonné les cartouches, parfois derrière un écran de fumée. (…) nous avons toujours été obligé de camoufler les chargements à l’aide de couloirs étroits ou de mini-jeux.

Les portes des premiers Resident Evil sont le parfait exemple. Si aujourd’hui vous les incluez, ce ne serait que pour une question de mise en scène et non pour camoufler un chargement. (La disparition des écrans de chargement) vient aussi avec un inconvénient. Dans des jeux comme Fallout 4 ou les Souls, beaucoup de conseil sur le gameplay et d’informations sur l’histoire sont distillés sur ces écrans. Ils sont complètement intégrés dans le design du jeu qui nous dit « tiens, voilà le jeu. Joue maintenant. ». (…) Maintenant, les développeurs n’auront plus cette astuce. Ils devront penser à une autre manière de présenter ce genre d’informations, ce qui est intéressant et pas forcément quelque chose auquel les gens pensent actuellement. »

Il s’agit ici d’une chose importante qui poussera les créateurs à repenser la manière dont le joueur aborde un titre. Comment transmettre une information vitale avant même le début de la partie sans passer par cet écran ? Une nouvelle manière de travailler qui devrait déboussoler certains développeurs dans un premier temps.

Source : wccftech