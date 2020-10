PS5 : la première prise en main sera disponible ce dimanche 4 octobre 2020

La PS5 s'apprête à dévoiler tous ses secrets ! Plusieurs semaines avant le lancement, Sony va permettre à une poignée de YouTubeurs japonais de tester la console de nouvelle génération. Les premières vidéos de prise en main seront mises en ligne ce dimanche 4 octobre 2020 vers 11h.

Dans le cadre de la YouTube Gaming Week Japan, Sony va permettre à des YouTubeurs japonais triés sur le volet de tester les deux PlayStation 5 en exclusivité. Ce dimanche 4 octobre, 12 vidéastes publieront une prise en main de la console sur leurs chaînes respectives. Parmi les YouTubeurs sélectionnés, on trouve notamment Akagami no Tomo no Game Jikkyou Channel!!, Gucci no Heya (Miracle Gucchi) ou encore Lulu Suzuhara (Nijisanji).

Lors de ces vidéos, les vidéastes auront l'occasion de tester plusieurs jeux sur la console. Pour l'heure, Sony n'a pas divulgué la liste des jeux qui seront mis en avant lors des séquences. On s'attend notamment à ce que les jeux exclusifs comme Spider-Man : Miles Morales ou Gran Turismo 7 fassent une apparition.

Sur le même sujet : faites attention, les faux sites et les arnaques autour des précommandes de la PS5 se multiplient

Rendez-vous ce dimanche à 11h pour la première prise en main des PS5 sur YouTube

Toutes les vidéos de prise en main seront postées ce dimanche 4 octobre 2020 à 11h, heure française. Pour les internautes du monde entier, c'est une première occasion de découvrir dans les détails les PlayStation 5, leurs jeux, les nouveautés de l'interface et leurs performances. Contrairement à Microsoft, Sony n'a pas encore fourni de consoles aux médias. Microsoft a en effet envoyé plusieurs Xbox Series X à des journalistes américains spécialisés. De son coté, Sony est resté plutôt discret jusqu'ici. Dans les semaines à venir, la donne va progressivement changer.

Au Japon, la console de salon de Sony débarquera sur le marché dès le 12 novembre 2020. Pour mémoire, la PS5 sera ensuite commercialisée en Europe dès le 19 novembre 2020 à un prix allant de 399 à 499 euros. Les consoles sont actuellement en précommandes. Par contre, tous les revendeurs sont en rupture de stock pour le moment. Qu'attendez-vous des premières vidéos de prise en main ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.