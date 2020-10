PS5 : la console est très silencieuse, contrairement à la PS4

La PS5 est une console très silencieuse, rapportent les premières vidéos de prise en main venues du Japon. D'après les premiers retours, la nouvelle PlayStation fait beaucoup moins de bruit que la PS4. Très bruyante, la console avait été fortement critiquée pour son importante consommation d'électricité et les bruits de soufflerie générés par ses ventilateurs.

Quelques semaines avant le lancement, Sony a permis à des vidéastes japonais de tester brièvement la PlayStation 5. Les premiers retours sont enthousiastes. Les testeurs louent notamment les temps de chargement ultra rapides de la PS5. Par exemple, il ne faut que 7 secondes pour lancer Godfall sur la console.

D'après plusieurs testeurs, la PS5 est aussi particulièrement silencieuse. “Le silence des ventilateurs était encore plus impressionnant que les temps de chargement” notent les testeurs de Dengeki. De son côté, le journaliste de 4Gamer qu'il pouvait “à peine entendre ce qui semblait être le bruit de rotation du ventilateur” même en approchant une oreille de la console.

Sur le même sujet : PS5 – Sony n’arrive pas à clarifier la situation autour du transfert des sauvegardes PS4

La PS5 corrige l'un des plus gros défauts de la PS4

Même après des heures de jeu, et lorsque que le CP et le GPU sont poussés dans leurs retranchements, la console ne surchauffe pas. “J'ai commencé à jouer à l'un des titres de lancement, Godfall. Après un certain temps, j'ai vérifié et le vent sortant de la console n'était pas chaud, il était plutôt doux” témoigne 4Gamer. Pourtant, les tests ont été réalisés dans un studio où la température atteignait les 30 degrés.

Comme l'avait promis Sony, la PS5 corrige l'un des plus importants défauts de sa prédécesseur, la PS4. Après plusieurs heures de jeu, la console a tendance à surchauffer. Souvent, les bruits générés par le ventilateur couvrent les sons de la télévision. De l'aveu même de Mark Cerny, architecte en chef de PlayStation, la PS4 gère très mal sa consommation énergétique. Conscient des failles de la PS4, Sony s'était engagé à corriger le tir avec la PS5. Mission accomplie ! Que pensez-vous des premiers retours ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 4Gamer