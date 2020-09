PS5 : Sony baisse ses prévisions de vente à cause de problèmes de production

Sony compte désormais produire 11 millions de PlayStation 5 d’ici la fin de l’année fiscale fin mars 2021 – contre les 15 millions prévus initialement. Le groupe essuie des problèmes de production de ses System-on-Chip personnalisés. Difficultés qui devraient peser sur la rentabilité de la console.

Sony affirme désormais qu’il ne produira « que » 11 millions de PS5 d’ici la fin de l’année fiscale fin mars 2021 contre les 15 millions initialement prévus. Une source citée par le journal économique Bloomberg explique que Sony aurait eu des difficultés à produire le System-on-Chip (SoC) de la console. Le rendement de production aurait ainsi chuté sous les 50%, contraignant Sony à prévoir un nombre d’unités inférieur à ses propres prévisions.

PS5 : Sony essuie des problèmes de production du SoC de la console

La source ajoute que le rendement augmente peu à peu, sans encore avoir atteint un niveau stable. Une nouvelle qui effraie déjà les investisseurs – l’action Sony a terminé sur un recul de 2.4% à la fin de la séance de mardi. Il s’agit de son plus bas niveau depuis le mois de juillet. A en croire le journal, les difficultés pourraient en effet avoir des conséquences durables sur les résultats du groupe. Les problèmes de rendement dans la production des SoC signifient que le coût des composants va peser très lourd sur la marge de profit de la PS5.

Sony doit d’ailleurs encore révéler le prix de ses consoles. Sony a en effet été devancé par Microsoft qui a annoncé que la Xbox Series S serait vendue 299 € et la Xbox Series X 499 €. Bloomberg pense au passage savoir que la PS5 standard sera vendue l’équivalent de 449 dollars contre moins de 400 dollars pour la version 100% dématérialisée. Sony vendra vraisemblablement la console « à perte » dans un premier temps. Le groupe pourra néanmoins se rattraper avec les ventes de jeux et de services dans un marché plutôt bien disposé en ce moment envers le secteur du jeu vidéo.

Lire également : PS5 – Sony organise une nouvelle conférence le 16 septembre 2020 à 22h

Comme le rappelle Bloomberg, l’épidémie de COVID-19 avait en effet conduit la firme à revoir ses prévisions à la hausse il y a quelques semaines. Un optimisme stimulé par le taux d’adoption particulièrement rapide de son abonnement PlayStation Plus ainsi que les ventes record des jeux The Last of Us : Part II et Ghost of Tsushima.