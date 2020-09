PS5 : Sony dément avoir réduit la production de consoles

Sony dément avoir drastiquement réduit la production de PS5. Contrairement aux informations relayées par Bloomberg, le constructeur japonais prévoit toujours de fabriquer 15 millions de PlayStation 5 d'ici la fin de l'année fiscale fin mars 2021.

Ce 15 septembre 2020, un rapport de Bloomberg affirmait que Sony ne produirait finalement que 11 millions de PS5 d'ici la fin de l'année fiscale. Le média économique assurait que la firme nippone rencontrait d'importantes difficultés de productions avec le System-on-Chip (SoC) de la console, l'AMD Ryzen 3e génération (7nm). L'article évoquait même une baisse de rendement de 50% du taux de production. Dans ces conditions, Bloomberg prophétisait un lancement compliqué pour la PlayStation 5, dont l'annonce de la date de sortie est imminente.

Sur le même sujet : une fuite dévoile le contenu complet des boîtes des PS5

Sony rassure : pas de problèmes de production pour les PS5 !

Interrogé par nos confrères de Games Industry, Sony a fermement démenti les informations propagées par Bloomberg. “Bien que nous ne communiquions pas les détails relatifs à la fabrication de son consoles, les informations fournies par Bloomberg sont fausses” rassure Sony, conscient que les assertions du média économique se sont propagées sur la toile comme une traînée de poudre.

“Nous n'avons pas modifié le nombre de PS5 à produire depuis le lancement de la production de masse” souligner le groupe japonais, soucieux de tordre le coup aux rumeurs. D'ici le mois de mars 2020, Sony produira donc 15 millions de PS5. D'ici décembre, la firme ambitionne toujours d'en fabriquer 10 millions afin répondre à la demande, qui s'annonce colossale lors des fêtes de fin d'année.

En pleine pandémie, Sony s'attend d'ailleurs à ce que de nombreux personnes préfèrent rester à la maison devant un jeu vidéo. Pour satisfaire la demande, Sony a donc mis le paquet pour produire un stock de lancement suffisant. Á titre de comparaison, le constructeur n'avait prévu qu'un stock de 4,2 millions de PS4 lors du lancement de la console en 2013.

Pour rappel, Sony devrait lever le voile sur le prix et la date de sortie de la PS5 ce mercredi 16 septembre 2020 à 22h. On vous donne rendez-vous ce soir pour la conférence en ligne. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur la PS5, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : GamesIndustry.biz