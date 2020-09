Xbox Series X et S : une fuite dévoile la date de lancement et le prix

La Xbox Series X et la Xbox Series S sortiraient sur le marché le 10 novembre 2020, révèle une fuite. La console serait proposée à un prix allant de 299 dollars à 499 dollars. Microsoft s’alignerait visiblement sur les tarifs de son rival Sony, qui s’apprête à lancer sa PlayStation 5.

Citant des sources proches du sujet, nos confrères de Windows Central affirment que Microsoft commercialisera les Xbox Series X et Xbox Series S dès le 10 novembre 2020 aux Etats-Unis. Il est probable que les consoles soient lancées en parallèle dans le reste du monde. Jusqu’ici, on savait seulement que les nouvelles Xbox débarqueront dans le courant du mois de novembre.

Une Xbox Series X à 499 dollars face à la PS5

D’après Windows Central, la Xbox Series X, la version la plus puissante et haut de gamme, sera tarifée à 499 dollars. C’est cohérent avec les précédentes fuites. Récemment, les promotions de certaines enseignes ont d’ailleurs teasé un prix avoisinant les 500 dollars pour la Series X.

De ce côté là, Microsoft se calque sur les prix de la PS5 de Sony. Aux dernières nouvelles, la PS5 avec lecteur de disques serait en effet vendue au prix de 499 dollars. Une option de financement Xbox All Access à 35$ par mois sera proposée aux acheteurs aux Etats-Unis, précise Windows Central dans son rapport.

La Xbox Series S coûterait 299 dollars

De son côté, la Xbox Series S serait proposée à 299 dollars. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Brad Sams, source intarissable de fuites, confirme le prix de vente avancé par Windows Central. Dans la foulée, l’informateur révèle le design de la console allégée. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Microsoft a misé sur une prédominance de blanc. Une option de financement Xbox All Access à 25$ par mois sera disponible aux USA.

Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que Microsoft ne tarde plus à révéler officiellement le prix et la date de sortie de ses deux consoles next-gen. Même son de cloche du côté de Sony. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Windows Central