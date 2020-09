PS5 : Sony organise une nouvelle conférence le 16 septembre 2020 à 22h

Sony annonce une nouvelle conférence dédiée à la PS5 le mercredi 16 septembre 2020. Lors de cette nouvelle prise de parole, la firme nippone évoquera une partie des jeux disponibles au lancement de la console. On s’attend aussi à ce que Sony réponde à Microsoft en dévoilant le prix et la date de sortie des Playstation 5.

« Nous souhaitons vous donner un nouvel aperçu des excellents jeux qui seront disponibles avec la PS5 au lancement (et plus tard !) » explique Sony dans un billet publié sur le PlayStation Blog. C’est la seconde fois que Sony organise un événement en ligne afin de mettre en avant les jeux proposés au lancement de la PS5. « Notre prochain événement numérique durera environ 40 minutes et vous donnera des informations sur les derniers titres des Worldwide Studios et de nos partenaires de développement à la renommée internationale » précise le groupe nippon, sans révéler plus de détails sur le programme de la conférence.

Que faut-il attendre de la conférence PS5 du mercredi 16 septembre 2020 ?

Lors de l’événement, on s’attend à ce que Sony lève enfin le voile sur le prix et la date de sortie de la PS5. Il y a quelques jours, son rival Microsoft a dégainé le premier en révélant le prix et la date de lancement des Xbox Series X et Xbox Series S. Les deux consoles next gen seront commercialisées dans le monde dès le 10 novembre 2022 à un prix allant de 299 euros à 499 euros. Il est donc grand temps que Sony dévoile son jeu.

D’après les dernières fuites, les PS5 débarqueraient sur le marché dès le 19 novembre 2020. Côté prix, les consoles de Sony seraient largement plus chères que les Xbox. Les dernières rumeurs parlent d’un prix de 499 euros pour la PS5 Digital Edition. De son côté, la PS5 avec lecteur de disques pourrait grimper jusqu’à 599 euros. Nous devrions en savoir plus dès le mercredi 16 septembre à 22h, heure de Paris. La conférence sera diffusée sur Twitch et YouTube. Évidemment, toute l’équipe de Phonandroid sera présente pour vous offrir un compte rendu en temps réel.