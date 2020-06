PS5 : Sony annule la présentation du jeudi 4 juin 2020

La PS5 ne sera finalement pas dévoilée le jeudi 4 juin 2020. En réaction aux émeutes secouant les Etats-Unis depuis de la mort de George Floyd, Sony a décidé de reporter la présentation de la PlayStation 5 à une date ultérieure. Comme Google, la firme nippone estime que l’heure n’est pas à la célébration.

Dans un tweet publié ce lundi 1er juin 2020, le compte officiel de Playstation a annoncé le report de la conférence de présentation de la PS5. « Nous avons décidé de reporter l’événement PlayStation 5 prévu pour le 4 juin. Nous avons décidé de reporter l’événement PlayStation 5 prévu le 4 juin. Même si nous comprenons que les joueurs du monde entier sont excités à l’idée de voir les jeux PS5, nous ne sentons pas qu’il s’agit du bon moment pour organiser cette célébration. Nous voulons rester en retrait et laisser des voix plus importantes se faire entendre » explique Sony, évoquant les émeutes ayant éclaté dans plusieurs villes américaines.

Comme Google, Sony préfère attendre un moment plus propice

La semaine dernière, George Floyd, un afro-américain de 46 ans, décédait suite à son interpellation par les forces de police de Minneapolis. Depuis, le pays est le théâtre d’une série de manifestations et d’émeutes. En réaction, Donald Trump a annoncé le déploiement de «milliers de soldats lourdement armés» et de policiers.

Dans ce contexte, Sony préfère fort logiquement décaler le lancement de sa PlayStation 5. Le constructeur japonais avait pourtant commencé à teaser l’événement dans une série de spots publicitaires sur la chaîne ESPN. Sony avait visiblement prévu de dévoiler une d’importantes informations sur sa nouvelle console.

Quelques jours plus tôt, Google a pris une décision similaire. La firme de Mountain View a en effet décidé de reporter le lancement d’Android 11, prévu ce 3 juin 2020, à une date ultérieur. Comme Google, Sony ne s’est pas encore avancé sur une nouvelle date de présentation. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur la réaction de Sony dans les commentaires ci-dessous.