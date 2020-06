PS5 : le premier jeu est déjà en précommande sur Amazon

Le premier jeu PS5 est déjà disponible en précommande sur Amazon alors que la console n’est même pas sortie. Il s’agit du titre Scarlet Nexus déjà annoncé sur la Xbox Series X. Bandai Namco aurait décidé de ce petit coup de com après la décision de Sony de reporter son événement initialement prévu jeudi.

Bandai Namco avait déjà dévoilé Scarlet Nexus en marge d’un événement Xbox Series X le 7 mai 2020. Le studio avait quelques jours plus tard confirmé l’arrivée d’une déclinaison PS5 et PS4. Mais depuis, c’était silence radio. Il faut dire qu’un événement Sony devait être organisé ce jeudi, et que justement le constructeur devait en profiter pour dévoiler quelques uns des jeux qui débarqueront sur PS5.

Or, Sony a préféré reporter cet événement la semaine dernière. Du coup, il semblerait que certains studios commencent à prendre des initiatives séparées. Quand bien même on imagine que Bandai a dû signer quelque chose avec Sony pour éviter justement qu’il ne dévoile lui-même ses jeux PS5. Comme le font remarquer plusieurs redditeurs, la version PS5 y est déjà disponible en précommande sur Amazon.

Bien sûr, l’intérêt pour le joueur est très limité : pourquoi acheter un jeu alors que la PS5 est encore loin de se retrouver sur le marché ? Sans compter le fait que la mise sur le marché effective de Scarlet Nexus ne doit pas intervenir avant 2021. On comprend donc que ce petit « coup » permet surtout à Bandai Namco d’assurer la promotion de son jeu alors même que Sony décale l’événement dédié aux éditeurs

Il n’est pas impossible que d’autres studios emboîtent le pas de Bandai Namco dans les prochains jours et trouvent des moyens de faire parler de leurs propres titres. Si vous ne connaissez pas encore Scarlet Nexus, nous vous proposons de regarder la bande annonce du jeu :

Source : BGR