PS5 Slim chez Carrefour : bon plan à saisir sur la console + le jeu GTA 5

Carrefour profite des soldes d'hiver pour donner la possibilité à ses clients de bénéficier d'une offre sur l'achat de la PS5 Slim. Pendant une durée limitée, l'enseigne permet d'avoir un bon d'achat de 75 euros pour toute commande de la console Sony avec le jeu GTA 5.

Jusqu'à ce dimanche 21 janvier inclus, au cours des soldes d'hiver 2024, Carrefour vous offre 15 euros en bon d’achat par tranche de 100 euros d’achat sur une sélection de produits issus essentiellement des rayons high-tech et jeux vidéo.

Parmi la sélection de produits, on retrouve notamment la PS5 Slim qui peut être obtenue à prix avantageux avec le jeu GTA 5. En ajoutant les deux produits au panier et en choisissant la livraison gratuite en magasin Carrefour, l'ensemble est à 553,99 euros et un bon d'achat de 75 euros sera offert par Carrefour.

Le bon d'achat sera envoyé sous la forme d’un code promotionnel par e-mail le 1er février 2024 et sera valable jusqu'au jeudi 15 février 2024 inclus sur des prochains achats sur le site de Carrefour en livraison à domicile sur les rayons high-Tech, jeux vidéo, jardin, maison et loisirs (voir conditions). À titre d'exemple, le bon d'achat pourra être utilisé pour un nouveau jeu PS5 ou un accessoire.

Quels sont les points forts de la PS5 Slim ?

À l'inverse la PS5 classique, la PS5 Slim lancée en octobre 2023 est plus compacte et plus légère. Celle-ci affiche des dimensions de 358 x 96 x 216 mm et un poids de 3,2 kilos. Du côté du stockage, la version allégée de la PS5 dispose de 1 To d'espace disque. Aussi, la PS5 Slim possède une ligne de séparation sur le tiers supérieur. Cette démarcation noire sur toute la largeur de la console donne la possibilité aux joueurs d'ajouter et de retirer facilement le lecteur de disque amovible fourni.