Voici un bon plan à saisir pour les propriétaires d'une console PS5 ! Chez Amazon Italie, le fameux site de commerce en ligne donne la possibilité à ses clients de s'offrir la manette DualSense Grey Camouflage à son prix le plus bas.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Nous n'avons jamais été aussi proche de l'édition 2023 du Black Friday. À quelques jours de l'événement commercial de l'année, plusieurs sites e-commerce commencent à dévoiler leurs offres spéciales Black Friday, à l'instar d'Amazon. Sur la version italienne d'Amazon, les possesseurs d'une console PS5 peuvent se procurer la manette DualSense dans son coloris Grey Camouflage au prix exact de 49,15 euros au lieu de 69,90 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport au tarif constaté sur Amazon France.

Pour information, le prix préférentiel est obtenu lorsque le produit est ajouté au panier. Aussi, des frais de port supplémentaires à hauteur de 4,63 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison en France. Au total, la manette DualSense Grey Camouflage pour PS5 revient donc à 53,78 euros.

À propos de ses points forts, la DualSense PS5 est une manette sans fil qui embarque un microphone, une sortie casque, un haut-parleur, la détection de mouvement 6 axes, un port USB-C, le retour haptique, la technologie Create pour la production et le partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, des gâchettes adaptatives pour une expérience immersive et une batterie rechargeable intégrée. Enfin, la manette mesure 16 x 6,6 x 10,9 cm, affiche un poids de 280 grammes et est compatible avec PC par l'intermédiaire d'une connexion filaire en USB.