Black Friday manette Xbox Series : l’accessoire de la console Microsoft est à bas prix

La manette Xbox Series fait l'objet d'un bon plan pour le Black Friday. Sur le site Cdiscount, l'accessoire de la célèbre console de Microsoft est vendue à bas prix. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Depuis le début de cette semaine, la Xbox Series S ou la Xbox Series X peut être obtenue à prix réduit. Le modèle S de la console Xbox Series est à moins de 230 euros alors que la version X de la Xbox Series est vendue seule à 399,99 euros. Si vous êtes l'heureux propriétaire de l'une des deux consoles de Microsoft, sachez que vous pouvez vous offrir une deuxième manette Xbox Series sans fil.

Pour le Black Friday Cdiscount, le célèbre accessoire de la firme de Redmond proposé dans son coloris Carbon Black est disponible à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

La manette Microsoft compatible avec les Xbox Series X/S est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. Elle est aussi dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Les joueurs ont la possibilité de jouer et de basculer rapidement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les périphériques tournant sous le système Android.