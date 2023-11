La PS5 standard tombe à 400 € à l’approche du Black Friday, du jamais vu

400 €, c'est le prix de la PS5 standard en ce moment à l'approche du Black Friday. La console de Sony perd ainsi 150 € sur son prix dans le cadre du Singles Day sur AliExpress, ce qui correspond à une réduction de 35% grâce à un code promo.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après une longue période de rupture de stock marquée par des hausses de prix à des niveaux parfois indécents, la PS5 est désormais plus facile à trouver. Entre-temps, son prix conseillé est passé de 500 € à 550 €. Mais grâce à une offre inédite sur AliExpress, la console de Sony est proposée à un prix inédit avec le code promo FR100.

Pour le Singles Day, la PS5 disposant d'un lecteur de disque passe ainsi à 400 €, un prix que nous n'avons de mémoire jamais vu hors marketplace. Si vous souhaitez vous offrir la console ou l'offrir pour Noël, c'est la meilleure promo que vous verrez en cette fin d'année. Mais il va falloir faire vite, car le stock est limité.

Notez que la console est expédiée gratuitement depuis les entrepôts français d'AliExpress en 3 jours ouvrés. Et pour le SAV, vous avez la possibilité d'obtenir un remboursement et de retourner gratuitement les produits commandés dans un délai de 15 jours après réception.

Un prix inédit pour la PS5 de Sony

Pour profiter de ce tarif, c'est simple. Il suffit de renseigner le code promo FR100 une fois la PS5 ajoutée au panier. Notez qu'elle est à la base affichée à 500 € au lieu de 550 €. Le code promo vous permet de profiter d'une réduction supplémentaire de 50 €.

À ce prix là, la version standard de la PS5 est encore moins chère que celle dépourvue d'un lecteur de disque. Son prix conseillé est en effet de 450 € depuis un peu plus d'un an.

Venons-en aux caractéristiques de la console qui n'est plus à présenter. Première console de Sony à embarquer un SSD NVMe, la PS5 permet de charger des jeux à la vitesse éclair. Elle est également beaucoup plus puissance que la PS4, ce qui laisse une meilleure marge de manœuvre aux développeurs pour créer des jeux encore plus réalistes grâce notamment à la technologie de ray tracing, au HDR, avec une définition allant jusqu'à la 4K et théoriquement à la 8K.

Enfin, avec la technologie Tempest 3D, le rendu sonore des jeux est encore plus immersif. L'expérience de jeu manette en main est également plus agréable grâce à la nouvelle DualSense avec son retour haptique et ses gâchettes adaptatives.