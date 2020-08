PS5 et Xbox Series X : Take-Two tente de justifier le prix plus élevé des jeux

Le PDG de Take-Two, maison mère de 2K Games et de Rockstar Games, est revenu sur le choix de son entreprise d’augmenter le prix de ses jeux à venir sur la PS5 et la Xbox Series X. Pour le responsable, cette augmentation des prix sera fait au « cas par cas » et « reflètera la qualité de l’expérience ».

C’est l’une des questions épineuses concernant les consoles de nouvelle génération : le prix des jeux va-t-il augmenter sur PS5 et Xbox Series X ? Sur ce sujet, les éditeurs semblent déjà divisés. Ubisoft assure que ses jeux sur PS5 et Xbox Series X ne seront pas plus chers. Assassin’s Creed Valhalla ou encore Watch Dogs Legion seront proposés à 60 € à leur sortie.

L’éditeur américain EA a une autre idée derrière la tête : intégrer des publicités télévisées dans les jeux vidéo. Une initiative qui ne plait pas du tout aux joueurs comme aux vétérans de l’industrie. Le réalisateur de God of War Cory Barlog ne digère pas l’intégration des pubs dans un jeu et a fait savoir son profond désaccord.

« Le prix reflètera la qualité de l’expérience »

Et puis il y a Take-Two. La maison mère de Rockstar et 2K Games a d’ores et déjà annoncé que le prix de ses jeux sur PS5 et Xbox Series X vont atteindre les 75 €. Ce sera notamment le cas de NBA 2K21, qui sera donc proposé à 70 € sur PS4 et Xbox One, et à 75€ sur les consoles next-gen. Dans le cadre d’une interview pour le site GameIndustry.biz, le PDG de Take-Two Strauss Zelnick a tenu à clarifier la position de son entreprise :

« Il n’y pas eu d’augmentation de prix pour les jeux de premier plan depuis très longtemps. Et ce, malgré le fait que la création de ces titres coûte désormais bien plus cher. Et nous pensons qu’avec le rapport qualité-prix de l’offre que nous proposons, et le type d’expérience que vous ne pouvez avoir que sur ces consoles next-generation, ce prix est justifié », assure-t-il.

Il poursuit : « La tarification doit être le reflet de la qualité de l’expérience et nous cherchons à procurer les meilleures expériences de l’industrie. Et selon nous, il est ici question d’un changement de prix extrêmement modeste étant donné que les prix n’ont pas changé depuis très longtemps », conclut le PDG. Notez que Strauss Zelnick a également fait savoir que le prix des jeux sera fixé « au cas par cas ». Ce qui laisse entendre que des mastodontes comme NBA 2K21 ou encore le prochain GTA 6 soient proposés à 75 € d'emblée, sur PS5 et Xbox Series X.

Et vous, que pensez-vous de la justification de Strauss Zelnick ? Pensez-vous que cette augmentation est impérative ? La jugez-vous acceptable ? Dites-le nous dans les commentaires.

Source : GameIndustry.biz