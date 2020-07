PS5 et Xbox Series X : Ubisoft l’assure, ses jeux ne coûteront pas plus cher

Alors que l’inquiétude monte quant à l’augmentation générale du prix des jeux sur PS5 et Xbox Series X, Ubisoft assure que le tarif restera le même pour ses jeux comparativement aux consoles actuelles. Son concurrent 2K Games avait annoncé une couleur différente en ajoutant 10 € au prix de ses prochains titres sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

En pleine crise d’image face au scandale de harcèlement dans ses locaux ou sur l’orientation sexiste du choix des personnages de ses jeux, Ubisoft vient de faire une annonce qui change de l’ambiance négative de ces derniers jours. Dans une note destinée aux investisseurs, le studio s’est publiquement engagé à maintenir le prix de ses nouveaux jeux à 60 € aussi bien sur les consoles actuelles que sur la PS5 et la Xbox Series X. L’éditeur ne compte donc pas profiter du saut générationnel pour renchérir ses titres phares.

Cette stratégie diverge de celle de Take-Two Interactive et de sa filiale 2K Games qui prévoient de facturer 10 € de plus pour les versions PS5 et Xbox Series X du jeu NBA 2K21. Le jeu coûtera 70 € sur ces plateformes, une décision que certains n’ont pas manqué de percevoir comme un signe annonciateur dans l’industrie. La plupart des jeux vidéo en édition standard ont été vendus à un prix inférieur ou égal à 60 € depuis l’ère de la PlayStation 3 et de la Xbox 360.

Assassin’s Creed: Valhalla coûtera 60 € sur PS5 et Xbox Series X

Ubisoft confirme ainsi le prix de ses jeux les plus attendus du line-up des deux consoles. Watch Dogs Legion et Assassin’s Creed: Valhalla sur PS5 et Xbox Series X coûteront 60 €. La page de précommande de la version Xbox des deux jeux laissait déjà entendre que les prix resteraient les mêmes. Il faut préciser que ces titres font partie du programme Smart Delivery de Xbox qui permet d’acheter un jeu sur Xbox One et de migrer gratuitement vers la version Series X.

Quant à Sony, ni lui, ni ses éditeurs partenaires n’ont encore publié de page de précommande pour les jeux du line-up de la PS5. Ce qu’on ignore pour l’instant, c’est si Ubisoft prévoit d’augmenter le prix de ses jeux à l’avenir. L’éditeur s’est engagé à maintenir ses tarifs pour cet automne/hiver, soit pour le lancement des consoles NextGen. Une éventuelle hausse des prix pourrait intervenir après la période de transition entre les deux générations, même si rien n’est certain pour le moment.