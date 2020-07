EA veut intégrer des publicités télévisées dans les jeux vidéo

EA cherche une nouvelle manière de rentabiliser ses jeux vidéo. L’une des idées explorées actuellement par l’éditeur serait de passer des spots de pubs dans certains de ses produits, en échange de récompenses pour le joueur. Un modèle inspiré des titres sur mobile.

Regarder un spot de publicité contre quelques récompenses en jeu ? Une pratique déjà courante sur mobile, mais qui pourrait arriver sur les consoles de salon. En tout cas, l’éditeur EA teste la chose dans son jeu de combat UFC 3, indique le Wall Street Journal. Le but est bien évidemment de générer une nouvelle source de revenu en jeu.

Ainsi, un premier test a été tenté dès le mois de mai. Au sein même du jeu, il est possible de voir des publicités pour les contenus du groupe Media américain Turner. Contre 30 secondes de spot pour vanter la dernière saison de Rick and Morty ou de la série Snowpiercer, le jeu récompense le spectateur avec quelques monnaies in-game. Une première sur un jeu non mobile. Une campagne réalisée par le publicitaire Simulmedia. Bien entendu, le visionnage est optionnel.

Comme l’explique le WSJ, le confinement a mis un terme aux activités sportives et donc aux publicités qui allaient avec. Les marques ont donc dû trouver d’autres moyens de faire parler d’elles, et quoi de mieux que de passer par des simulations sportives. UFC 3, qui a bientôt trois ans, semblait donc le candidat parfait, surtout que le quatrième volet sort dans moins d’un mois.

Les jeux vidéo, terrain parfait pour la publicité

Si les spots de pubs sont une première, la présence de réclames au sein des jeux vidéo n’est pas nouvelle. Les simulations de sport, tout d’abord, sont des bons exemples de titres où les publicités sont intégrées intelligemment. Les marques sont présentes au bord de la pelouse sur FIFA ou Madden, comme c’est le cas dans la vraie vie.

De même, d’autres jeux n’hésitent pas à faire des placements de produit. C’est le cas de Death Stranding, qui montre ses canettes Monster Energy en gros plan de manière fort disgracieuse. Fortnite est lui l’un des rois dans ce domaine, réalisant des opérations spéciales à l’occasion de la sortie d’un film, par exemple.

Les publicités sont inclues dans les jeux vidéo depuis longtemps, mais cette nouvelle manière de faire d’EA pourrait pousser le concept encore plus loin, au grand dam du joueur.

Source : Wall Street Journal