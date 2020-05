GTA 6 pourrait-il n’arriver qu’en 2023 ou 2024 ? C’est en tout cas ce que suggère le site VentureBeats, qui appuie sa théorie sur les prévisions financières de Rockstar. Une hypothèse à prendre très au sérieux.

GTA 6 est actuellement en développement, c’est une certitude. Cependant, la date de sortie est encore inconnue et tous les joueurs du monde entier attendent une annonce des studios Rockstar. Si le développeur reste muet, les prévisions financières de son éditeur pourraient donner un indice sur la fenêtre de lancement. C’est en tout cas ce que pense le très sérieux site VentureBeats, qui se risque à dire que le sixième volet de la célèbre saga ne sortirait pas avant l’année 2023, voire l’année 2024.

Le site américain a en effet mis la main sur un formulaire de Take 2 envoyé au Securities and Exchange Commission, l’organisme chargé de réguler le marché financier américain. Ce document donne les prévisions des dépenses de l’éditeur. Une chose a attiré l’attention de VentureBeats : un pic du budget marketing énorme pour l’année fiscale allant d’avril 2023 à mars 2024. Rockstar prévoirait de dépenser 89 millions d’euros dans cette période.

GTA 6 en ligne de mire

S’il n’y a aucune mention de GTA 6 dans ce document, impossible de ne pas faire la corrélation avec le jeu. Il s’agit de la série de tous les excès. Par exemple, le budget pour la création de GTA 5 était de 256 millions de dollars (en comptant le marketing), soit celui d’un blockbuster d’Hollywood. Red Dead Redemption 2, le dernier né du studio, n’a pas officiellement dévoilé son budget, mais certaines rumeurs parlent de 800 millions de dollars. Un record. Une sortie de Red Dead Redemption 3 semblant prématurée, il est donc logique de mettre une pièce sur GTA.

Si cette hypothèse se confirme, cela signifie donc que GTA 6 sortirait dix ans après GTA 5, qui a été lancé en septembre 2013. Une attente inédite entre deux volets de la série. Une stratégie compréhensible pour Rockstar, qui mise sur GTA Online pour continuer à séduire les joueurs. Le jeu est régulièrement mis à jour avec du contenu d’ampleur, ce qui continue à doper les ventes. GTA 5 est l’un des jeux les plus vendus de l’histoire du média, avec 130 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie. Le phénomène est encore bien présent, comme en témoignent les serveurs d’Epic Games qui ont été saturés après que la plate-forme ait offert le jeu à ses utilisateurs.

Ne pas vendre la peau de l’ours

Si ces prévisions sont un bon indice concernant la sortie de GTA 6, elles ne permettent absolument pas de l’affirmer à 100%. Le site GameIndustry, spécialisé dans les questions business autour du jeu vidéo, se veut en effet plus mesuré. Le site indique que l’éditeur de GTA, Take 2, a récemment signé un partenaire avec la ligue de football américain, la NFL, afin de créer plusieurs jeux autour de cette licence. Ce pic de marketing pourrait coïncider avec leur sortie. Toutefois, GameIndustry précise que scruter les prévisions marketing a déjà permis de repérer la date de sortie de Red Dead Redemption 2 par le passé, et qu’il ne faut pas balayer cette nouvelle théorie d’un revers de main.

Il y a peu, une nouvelle fuite avait fait son apparition sur Reddit, évoquant un jeu terminé à 70% qui mettrait le joueur dans la peau de quatre personnages dans la ville de Vice City (inspirée de Miami). Une fuite démentie par le journaliste de Bloomberg Jason Shreier, qui a évoqué un faux grossier.

Quoi qu’il en soit, GTA 6 reste très attendu par tous les joueurs du monde entier, mais Rockstar ne donne aucune indication quant au futur de sa licence. Il ne reste plus qu’à attendre une annonce officielle de l’éditeur qui, on l’espère, ne devrait plus trop tarder.

Sources : VentureBeats, GameIndustry