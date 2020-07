PS5 et Xbox Series X : certains jeux coûteront jusqu’à 75 euros, plus chers que sur PS4 et Xbox One

2K Sports a décidé de profiter au maximum du passage à la nouvelle génération de consoles. En effet, l’éditeur a annoncé vendre ses jeux plus chers sur PS5 et Xbox Series X que sur PS4 et Xbox One. De plus, la transition d’une machine à une autre ne sera pas gratuite, puisqu’il faudra repayer le jeu plein pot, ou acheter une édition spéciale à 100 euros.

Depuis l’annonce des nouvelles consoles, les constructeurs font tout pour rendre la transition vers la nouvelle génération totalement indolore. Mais 2K Sports ne l’entend pas de cette oreille. En plus de proposer une version next-gen de ses jeux plus chère, l’éditeur va faire payer plein pot le changement de console.

2K a annoncé le tarif de son nouveau jeu de basket NBA 2K21. Le jeu sortira le 4 septembre prochain sur PS4 et Xbox One et il faudra débourser la somme habituelle de 70 euros pour en profiter. Il sera également disponible sur les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series dès leur sortie, mais il faudra débourser 75 euros pour se le procurer. Une augmentation du tarif encore inédite jusqu’à aujourd’hui.

Plus encore, 2K a annoncé ne pas faciliter la transition d’une console à une autre. Depuis l’annonce des nouvelles machines, les constructeurs font tout pour rendre le passage invisible entre les deux générations. Sony va par exemple rendre compatible les jeux PS4 sur PS5 et Microsoft va proposer un système nommé Smart Delivery : vous achetez un jeu sur One, il est gratuit sur Series X. Même les éditeurs qui refusent ce système, comme EA, vont faciliter cette transition. Mais pas 2K.

Une justification qui ne tient pas debout

En effet, il faudra racheter le jeu si vous souhaitez y jouer sur une nouvelle console. Une décision qui se justifie par le fait que NBA 2K21 ne sera pas le même sur PS5 et Xbox One, puisque l’éditeur affirme que le titre a été pensé de zéro pour ces machines. Une justification qui a du mal à passer, surtout quand EA propose la même chose sans coût supplémentaire.

2K va cependant proposer une solution pour avoir le jeu sur les deux générations en ne payant qu’une fois. Une édition spéciale aux couleurs du basketteur Kobe Bryant, récemment décédé, sera vendue 100 euros. Cette « Mamba Forever Edition » contiendra les jeux PS4 et Xbox One, mais également PS5 et Xbox Series X.