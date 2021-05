PS5 : des ventes deux fois supérieures à celles des Xbox Series en début 2021

Les ventes de la PS5 durant le premier trimestre 2021 sont deux fois plus importantes que celles des Xbox Series X et Series S. C'est en tout cas ce que révèle un nouveau rapport du cabinet d'analyses réputé Ampere Analysis.

Comme vous le savez, Sony s'est récemment félicité d'avoir écoulé pas moins de 7,8 millions de PS5 depuis le lancement de la console en novembre 2020. Galvanisé par cette excellente performance, le constructeur s'est désormais fixé comme objectif d'en vendre près de 14,8 millions d'ici le début d'année 2022.

Malheureusement, difficile de comparer les chiffres des ventes de la PS5 avec ceux des Xbox Series X et Series S, Microsoft préférant garder ces données secrètes. Pour avoir une idée des résultats réalisés par les deux constructeurs, il faut donc se tourner vers les études de différents cabinets d'études. Et cela tombe plutôt bien, puisque le cabinet réputé Ampere Analysis vient justement de publier un rapport sur le sujet ce vendredi 21 mai 2021.

Selon cette étude portée sur les ventes de consoles next-gen durant le premier trimestre 2021, on apprend que Sony a écoulé 2,83 millions de PS5 contre 1,31 million de Xbox Series X et Series S. En d'autres termes, cela signifie que les ventes de PS5 ont été 2,2 fois supérieures à celles de ses concurrentes américaines.

PS5 et Xbox Series X : deux constructeurs et deux stratégies différentes

Il faut toutefois préciser que les deux constructeurs ont adopté des stratégies diamétralement opposées. De son côté, Sony poursuit le modèle adopté pour la PS4, à savoir des exclusivités fortes et nombreuses pour motiver les acheteurs à passer sur PS5, comme Returnal, Horizon Forbidden West ou encore Rachet & Clank Rift Apart. À ce sujet, Sony a d'ailleurs récemment annoncé le développement de 25 jeux exclusifs à venir pour la PS5.

Chez Microsoft, l'objectif est de fidéliser un grand nombre d'utilisateurs autour de services phares comme le Xbox Game Pass, et non autour d'une machine en particulier comme la Xbox Series X. L'important pour l'entreprise américaine est donc de promouvoir son écosystème, que l'on pourrait résumer par une expérience gaming multi-support (consoles old et next-gen, PC et mobiles).

Reste que les deux consoles next-gen ne sont pas encore prêtes de rivaliser avec la Nintendo Switch, qui continuent de cartonner plus de quatre ans après son lancement. D'après les données d'Ampere Analysis, Big N a écoulé 5,86 millions de Switch entre janvier et mars 2021. La situation pourrait toutefois rapidement se dégrader, Nintendo ayant annoncé que la pénurie de composants allait impacter la production de la Switch.

Source : Ampere Analysis