La PS5 réalise un démarrage record en France, loin devant la Xbox Series X

La PS5 signe un démarrage record sur le marché français. En France, Sony a écoulé 107 000 consoles en l’espace d’une semaine. C’est presque 3 fois plus que le nombre de Xbox Series X/S vendues dans l’Hexagone la semaine du lancement. La nouvelle console de salon bat le record fixé par la Nintendo Switch en mars 2017.

D’après les chiffres obtenus par Ludostrie, un site web consacré au jeu vidéo, la PS5 s’est vendue à « environ 107 000 exemplaires » en France lors de la semaine de lancement du 19 novembre. Malgré la pénurie de consoles et les mesures de confinement contre le Covid-19, la console de salon a réalisé un démarrage record sur le marché français.

La PS5 détrône ainsi la Nintendo Switch. En mars 2017, la console hybride de Nintendo avait réussi un démarrage record en France avec 105 000 ventes. Il s’agissait de la première console à se vendre à plus de 100 000 exemplaire en l’espace d’une semaine dans l’Hexagone, devant la Wii (95 000 ventes).

PS5 vs Xbox Series X : Sony a vendu près de 3 fois plus de consoles en une semaine que Microsoft

De facto, Sony a vendu près de 3 fois plus de consoles que Microsoft pour l’arrivée de la PS5 en France. Lors de la semaine de lancement des Xbox Series X/S en France le 10 novembre, la firme de Redmond n’a vendu que 37 000 machines. « C’est un lancement qui témoigne d’une forte domination de Sony sur Microsoft » souligne Ludostrie.

Console Xbox Series X/S Nintendo Switch PS5 Ventes la semaine de lancement en France 37000 105000 107000

La domination de Sony sur Microsoft s’exprime sur d’autres marchés. C’est notamment le cas sur le continent américain, où Sony a vendu 1259270 PS5 la première semaine. De son côté, Microsoft n’a écoulé que 898208 Xbox de nouvelle génération. La différence est aussi flagrante sur le marché britannique. Dans certains pays, Sony vend 5 fois plus de consoles que son rival.

Comme le souligne Ludostrie, les ruptures de stock faussent les chiffres de ventes. « Ces chiffres ne permettent donc pas de mesurer efficacement quelle machine est la plus populaire, mais permettent d’identifier quel constructeur a réussi à produire et distribuer le plus de consoles » explique le site spécialisé.

Concrètement, le géant japonais a surtout réussi à produire et à mettre à disposition plus de machines que son concurrent américain. Pour déterminer avec pertinence quelle est la console la plus populaire, il faudra attendre la fin des pénuries. Aux dernières nouvelles, les ruptures de stock chroniques devraient se poursuivre jusqu’en 2021. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Ludostrie