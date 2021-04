La PS5 est la console préférée des développeurs, devant la Nintendo Switch et la Xbox Series X

La PS5 est la reine des consoles auprès des développeurs de jeu vidéo. Bien qu’elle n’arrive pas à rivaliser avec le PC, ces derniers la plébiscitent pour leurs projets actuels et futurs. On remarque également une forte popularité d’Android et iOS, soulignant encore un peu plus la place grandissante du jeu mobile dans l’industrie.

À l’occasion de la Game Developer Conference (GDC), qui aura lieu entre le 19 et 23 juillet prochain, 3000 développeurs de jeu vidéo ont répondu à un sondage à propos de leurs projets actuels et futurs. Parmi les nombreuses questions posées, une leur a demandé la plateforme qu’ils trouvent la plus « intéressante » actuellement. Si, sans surprise, le PC l’emporte haut la main avec 58 % des votes, la PS5 se hisse en tête des consoles avec 44 % des votes.

À la troisième place, on retrouve la Nintendo Switch avec 38 % des votes, suivi de la Xbox Series X qui s’octroie 30 % des votes. La réalité virtuelle peine toujours à convaincre avec une cinquième place remportée avec 27 % des votes, tandis que les services de cloud gaming laissent clairement les développeurs dubitatifs. Xbox Game Pass, Google Stadia et PlayStation Now constituent le bas du classement avec respectivement 8 %, 6 % et 4 % des votes.

Les développeurs sont toujours plus attirés par les jeux mobiles

Sur une autre question demandant pour quelle plateforme les développeurs créent actuellement leur jeu, l’écart est moins serré entre les consoles. La PS5 mène toujours la barre avec 27 % des votes, suivie cette fois de la Xbox Series X (24 %), puis de la Nintendo Switch (17 %). Cela peut s’expliquer par le léger retard de cette dernière par rapport à ses concurrentes, qui pourrait bientôt être comblé si les rumeurs autour de la Switch Pro s’avèrent exactes. Quant au PC, il obtient de nouveau 58 % des votes et, par la même occasion, la première place.

Il convient néanmoins de souligner que sur ce deuxième sondage, la PS5 perd sa seconde place au profit d’iOS (32 %), lui-même suivi de près par Android (31 %). Les deux systèmes d’exploitation se retrouvent côte à côte en ce qui concerne les projets futurs des développeurs, avec tous deux 31 % des votes. Une autre preuve que le jeu mobile est en pleine expansion, profitant des performances grimpantes des smartphones et d’un marché toujours plus grandissant.

