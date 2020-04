PS5 : des problèmes de surchauffe feraient paniquer Sony à quelques mois de sa sortie

La PS5 aurait des problèmes de surchauffe : un blogueur de Windows Central cite des sources chez des éditeurs indépendants mais aussi chez Sony visiblement inquiets du travail qui reste à accomplir sur la console à quelques mois seulement du lancement. En l’état, la PlayStation 5 ne serait pas capable de délivrer des performances soutenues, avec de nombreuses pannes.

« Faut-il légitimement s’inquiéter à propos de problèmes qu’auraient la PlayStation 5 de Sony ? », interroge Daniel Rubino, blogueur chez Windows Central sur Twitter. Et d’ajouter : « tous ceux qui suivent ce truc, qui parlent à des développeurs de jeux et des gens dans la confidence ont entendu les mêmes bruits de couloir depuis des mois maintenant […] Sony a peut être tiré trop haut (et sous-estimé) Microsoft« .

Il enjoint alors de lire la capture d’un long commentaire reprenant les témoignages de sources présentés comme des développeurs de jeux dans des studios indépendants et chez Sony, et qui, selon lui, « résument bien la situation » : « le sentiment collectif est que Sony a foiré (sic) cette génération. Ils ont sous-estimé Microsoft et se sont montrés trop confiants« , lance un certain Jeff Rickel dans le commentaire qui semble avoir été écrit sur YouTube.

Selon lui, il faut ainsi s’attendre à des « retards » et les fameux problèmes de surchauffe qui seraient tels que la console « rivaliserait » à cet égard « avec la Xbox 360″. A l’entendre il y aurait même des signes qui ne trompent pas, comme le fait que Sony n’ait pas montré le hardware de sa console comme Microsoft l’a fait avec sa Xbox Series X : « la raison c’est que le matériel a un taux de pannes alarmant ».

Et l’auteur du message de détailler : « le système ne parvient pas à soutenir ses fréquences d’horloge. Le stockage m.2 chauffe vite (plus de bande passante signifie plus de consommation électrique, donc plus de chaleur). Même un PCIe 3.0 m.2 a chauffé dans cette mouture ». Il poursuit en affirmant que Sony n’aurait « pas réalisé que le facteur de forme avait besoin d’être changé ».

Il y aurait selon lui panique à bord : « maintenant ils s’inquiètent de devoir complètement changer de design et la faire ressembler davantage à une tout XSX car on aura l’impression qu’ils ont juste copié Microsoft ». Jeff Rickel ne s’arrête pas là et souligne un autre signe inquiétant : Sony n’a en effet toujours pas vraiment montré les titres disponibles au lancement.

« La raison ? », poursuit-il, « les développeurs n’ont aucune idée de ce qu’ils pourront optimiser parce que Sony n’a encore aucune idée de ce que la PS5 va délivrer en termes de performances soutenues, et ils ne veulent pas montrer des captures de systèmes dev qui ne correspondrait pas à ce que produirait une console en production ». Tout cela aurait pour conséquence que la sortie de la console serait décalée de « 6 à 12 mois », tant la situation serait grave. Sony a pourtant récemment affirmé que le lancement de la PS5 ne serait pas retardé.

Bien sûr, il faut prendre ces propos avec la distance nécessaire lorsqu’on lit une telle rumeur. Aucun nom n’est vraiment cité ni par l’auteur du tweet ni par celui du commentaire. Pourtant, le fait que le blogueur Daniel Rubino estime qu’il s’agit « d’un bon résumé » de ce qui se passe en interne a de quoi un peu inquiéter. Gageons que nous en saurons davantage rapidement.

