PS5 : les 100 plus gros hits de la PS4 seront compatibles avec la console dès le lancement

La PS5 pourra faire tourner les 100 jeux les plus populaires de la PS4 à son lancement. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer à demi-mot Mark Cerny lors de cette conférence plutôt tournée vers la technique. D’après l’architecte de la future console, tout n’est pas encore joué et il reste des titres à tester au cas par cas.

Lors d’une conférence dédiée à la PS5 diffusée en direct ce mercredi 18 mars, Mark Cerny vient de présenter en long, en large et en travers les différents atouts techniques de la future console de salon. L’occasion pour l’architecte de la machine de revenir sur les apports du SSD et les divers gains de performances par rapport à la PS4.

Résolument accès sur la technique pure et dure, cette présentation n’était pas très riche en annonces « vidéoludiques ». La seule information à se mettre sur la dent pour les gameurs et gameuses concernait la rétrocompatibilité. D’après Mark Cerny, la PS5 pourra faire tourner « une grande majorité« des jeux PS4, le tout dans de meilleures conditions graphiques via le Boost Mode.

Une rétrocompatibilité loin d’être totale

Selon l’optimisation originelle des titres (PS4 ou PS4 Pro), ces classiques de la PS4 pourront bénéficier soit d’un framerate plus élevé, ou/et d’une meilleure qualité graphique. Pour l’heure, Sony travaille toujours à ce qu’un maximum de jeux soient rétrocompatibles au lancement. Le constructeur affirme s’être attardé sur les 100 jeux les plus populaires de la console. « Nous avons récemment jeter un œil au top 100 des jeux PS4 selon leur classement par temps de jeu, et nous espérons que la quasi-totalité d’entre eux seront jouables au lancement de la PS5″, affirmait Mark Cerny pendant la conférence.

Néanmoins, certains jeux ne pourront pas profiter des apports de la PS5 en raison de leur code d’origine. Sony devra effectuer des tests au cas par cas afin de voir s’il est possible que ces titres fonctionnent en rétrocompatibilité Boost Mode. Enfin, le constructeur s’est montré rassurant : il n’y aucune chance de voir la rétrocompatibilité disparaître au fil de la carrière de la console. En effet, cette fonctionnalité reposerait sur la carte graphique développée par AMD. De fait, même si une PS5 Slim ou Pro voit le jour dans les années à venir, votre ludothèque de titres PS4 ne sera pas perdue.