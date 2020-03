Xbox Series X : ce démontage révèle les secrets qui rendent cette console ultra-silencieuse

Un démontage détaillé de la Xbox Series X révèle les raisons profondes du facteur de forme étonnant de la console. Microsoft a personnalisé chacun des composants pour autoriser une conception à la fois très compacte, et extrêmement efficiente pour dissiper la chaleur des composants sans monter dans les décibels.

La chaine Youtube de Digital Foundry vient de publier un démontage détaillé de la Xbox Series X. Digital Foundry a eu accès à une console en « kit » simplifiée (sans vis, ni certains autres éléments de montage) qui permet d’illustrer la conception de la console. On découvre l’intérieur d’un appareil dont chaque centimètre cube est occupé par des composants. Le facteur de forme surprenant de la console y trouve au passage une explication limpide.

Xbox Series X : la puissance, en silence

La Xbox Series X est annoncée comme la console la plus puissante jamais mise sur le marché. Elle devrait disposer d’un SoC composé d’un CPU AMD Zen 2 8 coeurs à 3.8 GHz, un GPU RDNA 2, 16 Go GDDR6 – le tout étant capable de délivrer 12 TFLOPS de puissance brute.

Cette puissance est justement le premier point qui a contraint les ingénieurs à adopter ce parallélépipède allongé qui lui sert de casing. Et à complètement modifier et adapter chaque élément de la machine, du ventilateur à l’alimentation. La première illustration de cela est sans conteste la carte-mère, séparée sur cette édition en deux cartes à peu près au même format (on les aperçoit en bas à gauche de l’image suivante).

Ces deux cartes ont chacune un rôle : l’une pour le SoC, l’autre pour les connecteurs. Elles viennent en sandwich autour d’un châssis épais en aluminium qui se charge de dissiper la chaleur sur un côté des deux cartes. Pour l’autre côté de la carte qui comporte le chipset, la Xbox Series X propose un énorme bloc pour dissiper la chaleur.

Au passage, on apprend que Microsoft a dû faire des compromis en termes de blindage pour concilier la protection contre les interférences avec sa solution de refroidissement. Les autres éléments viennent s’assembler autour du châssis en aluminium. Dans la capture suivante, on peut voir l’assemblage du bloc d’alimentation sur ce coeur de cartes et de châssis.

Dans l’image suivante on voit ce coeur de composants, auquel s’ajoute le lecteur blue-ray (en bas à gauche), et l’unique ventilateur de la console tout en haut. C’est ainsi surtout, on le comprend, grâce à cette compacité et la présence d’un seul et unique ventilateur pour toute la machine que la console maintient le niveau de bruit au minimum.

Une fois ce coeur complètement assemblé, il suffit de le glisser dans le casing en plastique de la console :

Outre le démontage, Digital Foundry a eu un accès exclusif à la nouvelle manette Xbox Controller. Et confirme que l’évolution est mineure. Microsoft explique que le design a été amélioré en cherchant à garder des sensations les plus familières possibles.

Nous vous proposons de regarder l’intégralité du démontage de la Xbox Series X par Digital Foundry dans cette vidéo :