PS5 : voici à quoi pourrait ressembler le packaging de la console

Le packaging de la PS5 ressemblera-t-il à ça ? Comme à son habitude, le site spécialisé Lets Go Digital a publié des nouveaux concepts de la console, et plus précisément de son emballage. Ces visuels ont été façonnés par le designer italien Giuseppe Spinelli, l’artiste déjà à l’oeuvre derrière la fameuse vidéo de la Dualshock V.

La PS5 est encore loin d’arriver en France, et pourtant il est d’ores et déjà possible de précommander la PS5 dans certains pays. C’est le cas par exemple au Danemark, où certains revendeurs proposent la machine à 989 couronnes danoises, soit à peu près 935 € ! Il est également possible de réserver la PS5 auprès de plusieurs détaillants canadiens, pour un tarif bien plus raisonnable de 559 dollars canadiens, soit 360 €.

Dans les deux cas, ces tarifs semblent être bien loin des prix de vente évoqués par plusieursanalystes financiers. Selon ces experts, la PS5 et la Xbox Series X seraient vendues à un prix inférieur ou égal à 500 €. Quoiqu’il en soit, ces premières annonces de précommandes ont donné des idées aux journalistes de Lets Go Digital. En partenariat avec le designer italien Giuseppe Spinelli, le site néerlandais a publié des visuels/concepts du futur packaging de la PS5.

Un packaging crédible

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ce packaging paraît plus que crédible et a plutôt fier allure. On remarque que l’artiste italien a légèrement modifié le design de la console, pour se diriger vers un look plus sage, assez éloigné des précédentes propositions parues sur la toile. Au final, la PS5 ressemble grandement à une PS4 Slim sur ce packaging.

On remarquera la présence du logo 8K-HDR dans le coin supérieur droit de la boite, des sigles qui seront probablement présents sur l'emballage définitif de la console. Pour rappel, Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn, avait produit il y a quelques mois une vidéo d’animation très bien réalisée sur la Dualshock V, qui a d’ailleurs récolté plus de 6 millions de vues. L’artistes est d’ailleurs à l’oeuvre sur une nouvelle vidéo dédiée à la manette de la PS5. Elle devrait être publiée très prochainement.

Chez Sony, la situation ne se présente sous les meilleures augures. Bien que Sony ait assuré que la sortie ne sera pas repoussée malgré le coronavirus, d’autres facteurs pourraient retarder la commercialisation. En effet, des rumeurs insistantes de la part d'employés de Sony et d’éditeurs indépendant évoquent des problèmes de surchauffe sur la PS5. Reste maintenant à voir si ces dysfonctionnements nécessitent de retarder le lancement de la console.

