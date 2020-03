PS5 : Sony assure que la sortie de la console ne sera pas repoussée malgré le coronavirus

La PS5 sortira bien à la date prévue malgré l’épidémie de coronavirus. C’est en tout cas ce qu’a annoncé une porte-parole de Sony dans les colonnes du site Bloomberg. Alors que Microsoft envisage un report du lancement de la Xbox Series X, le constructeur nippon reste confiant et maintient le cap.

Alors que des rumeurs d’un lancement retardé de la Xbox Series X et de la PS5 commençaient à enfler sur le net, Sony a décidé de couper court à tous les bruits de couloir. Non, la sortie de la PS5 ne sera pas reportée, et ce malgré l’épidémie mondiale de coronavirus. Le constructeur nippon veut garder le cap, et veut commercialiser sa console dès la fin d’année 2020.

D’après les dires d’une porte-parole de Sony rapportés dans les colonnes du site Bloomberg, la pandémie « n’a aucun impact notable » sur le développement et la production de la PS5. Un discours de confiance qui contraste avec la prudence de Microsoft. L’entreprise américaine se dit prête à repousser la sortie de la Xbox Series X. Pas de problème de production non, la Chine a réussi à maîtriser l’épidémie et les chaînes de production des deux machines ont à nouveau ouvert leurs portes.

Non, le dirigeant de Microsoft Satya Nadella craint que les acheteurs ne soient pas au rendez-vous lors du lancement, en raison de la récession économique qui s’annonce. Sans surprise, ces mesures de confinement vont avoir un impact négatif et durable sur l’économie mondiale, et notre pouvoir d’achat en sera probablement victime. En France, de nombreux économistes planchent d’ailleurs sur une récession supérieure à 1%.

Deux constructeurs, deux concurrents pour deux visions différentes de l’économie et de l’après coronavirus. Sony reste persuadé que l’engouement autour de la PS5 suffira à attirer les foules, récession économique ou non. Bien évidemment, il se peut que le constructeur nippon change d’avis entre-temps. Si la crise économique à venir se révèle être plus sérieuse que prévu, Sony pourrait bien lui aussi faire une croix sur une sortie en 2020, jusqu’à ce que les joueurs et joueuses puissent à nouveau investir sereinement et en masse dans la PlayStation 5.

Source : Bloomberg