La PS5 vient de passer entre les mains de l’Anatel, un organisme de certification brésilien analogue à la FCC aux Etats-Unis. D’après les informations apparues dans la base de données, la console de nouvelle génération de Sony est compatible avec le WiFi 6, le nouveau standard des réseaux sans fil, et le Bluetooth 5.1, la dernière norme Bluetooth.

Comme on s’y attendait, la PS5 est compatible avec les derniers standards en matière de WiFi et de Bluetooth. Sur le site de l’Anatel, on peut en effet lire que la console est équipée d’un module radio baptisé J20H100. Produite par Foxconn dans ses manufactures chinoises, la puce a également été certifiée par un organisme gouvernemental du Pérou. Les documents visibles montrent que le module prend en charge le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6 2×2 MIMO.

WiFi 6 et Bluetooth 5.1, qu’est-ce que ça change pour la PS5 ?

Tout d’abord, l’intégration du Bluetooth 5.1 pourrait permettre à la PlayStation 5 d’identifier la direction d’un signal Bluetooth. Concrètement, la norme permettrait à la console de localiser avec une grande précision (des objets connectés en Bluetooth, comme la manette DualSense ou un casque audio gaming par exemple. Pour l’heure, on ignore encore de quelle manière Sony va tirer parti de ce standard apparu pour la première fois en début 2019.

De son côté, le WiFi 6 (ou WiFi 802.11 ax), la dernière norme de réseau sans fil certifiée par WiFi-Alliance, offrira un débit théorique maximal de 10 Gb/s, soit 40% plus rapide que le WiFi 5. C’est idéal pour télécharger jeux dématérialisés via votre réseau WiFi sans fil sur le PlayStation Store ou jouer en ligne. De plus, l’intégration de la norme devrait baisser la consommation énergétique de la console lors des périodes où la connexion sans fil est mise à rude épreuve.

Aux dernières nouvelles, la PS5 sortira dans le courant du mois de novembre 2020 à un prix avoisinant les 500 dollars. On vous en dit plus dès que possible sur la futur console de Sony. En attendant plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.