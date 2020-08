PS5 : Sony lance les précommandes mais il n’y en a pas assez pour tout le monde

Sony ouvre les précommandes de la PS5, mais uniquement sur invitation. Ceux qui souhaitent réserver la console peuvent s’inscrire afin d’espérer un mail contenant un lien pour précommander la console. Les quantités sont limitées et il n’y en aura pas pour tout le monde.

Sony aborde le dernier virage vers la sortie de la PS5. Alors que le prix et la date de sortie précise restent encore inconnus, la firme vient de lancer une campagne de réservation de la console sur son site web. « Inscrivez-vous pour avoir une chance d’être l’un des premiers à précommander votre console PS5 sur PlayStation », écrit Sony. Comme l’annonçaient les rumeurs depuis plusieurs semaines, la console sera bien disponible en quantité limitée.

Précommandes de la PS5 : tout le monde ne sera pas servi

Comme l’explique Sony sur son site, « il y aura une quantité limitée de la PS5 en précommande. Nous allons donc inviter certains de nos clients existants à être l’un des premiers à en précommander une sur PlayStation ». Les réservations seront prises en compte sur la base du premier arrivé, premier servi, mais pas uniquement. Il existe un deuxième filtre qui rend la distribution encore plus sélective.

Sony indique en effet que les invitations tiendront également compte de l’intérêt et des activités PlayStation antérieures des joueurs. Nous ignorons les critères qui entrent précisément en ligne de compte, mais une partie du stock de la PS5 pourrait bien récompenser les joueurs les plus actifs sur le PSN. Chaque invitation sera valide pendant une durée limitée. Il y a donc des risques que même avec une invitation vous vous retrouviez dans l’impossibilité de précommander la console en cas de réaction tardive.

Une seule PS5 par ID PSN

Une autre rumeur de ces dernières semaines se confirme : Sony limite l’achat de la PS5 à une unité par client (ID PSN). Vous aurez le choix entre la version standard et l’édition digitale (sans lecteur de disque). Chaque console pourra être livrée avec deux manettes DualSense et d’autres accessoires de la console. Concrètement, vous pourrez ajouter 2 bornes de recharge de la manette, 2 casques sans fil Pulse 3D, deux télécommandes multimédias et deux caméras HD.

Enfin, à l’heure où ces lignes sont écrites, la page de réservation est disponible uniquement sur la version américaine du site de Sony. Nous ignorons les plans de la firme pour l’Europe. Une campagne pourrait également être lancée dans nos contrées dans les prochains jours. Et si vous êtes tentés de passer par le site US, sachez que Sony exige une adresse de livraison située aux États-Unis.