Précommande PS5 : où est-elle disponible et en stock ?

La précommande PS5 est ouverte sur plusieurs marchands en ligne mais les stocks sont très limités. Les personnes qui désirent s'acheter la nouvelle console de Sony peuvent déjà passer commande pour être sûrs de la recevoir le jour de sa sortie (un beau cadeau de Noël en perspective). On fait le point sur les boutiques en ligne qui proposent la Playstation 5 en précommande et qui l'ont en stock.

💰Où précommander la PS5 sur internet ?

On connait désormais la date de sortie et les prix de la PS5. Au vue de la très forte demande, il est assez difficile de trouver la console en stock. Pour l'heure, il est possible de la précommander uniquement du coté des enseignes Cdiscount et Micromania qui dispose de stocks et assurent une livraison le 19 novembre 2020.

CLIQUEZ ICI POUR PRÉCOMMANDER LA PS5 SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR PRÉCOMMANDE PS5 SUR MICROMANIA

💰Où précommander la PS5 Digital Edition sur internet ?

La PS5 Digital Edition est disponible en précommande du coté des enseignes Cdiscount et Micromania. Cette version dépourvue de lecteur mais proposant les mêmes caractéristiques techniques est proposée à 399 €. Les stocks étant très limités, nous vous conseillons d'agir vite si vous souhaitez l'avoir le jour de sa sortie.

CLIQUEZ ICI POUR PRECOMMANDER LA PS5 DIGITAL EDITION SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR PRÉCOMMANDER LA PS5 DIGITAL EDITION SUR MICROMANIA

🤔Quelles différences entre les deux modèles de PS5 ?

Souvenez-vous de la conférence de Sony du jeudi 11 juin 2020, la marque a présenté une sélection de jeux exclusifs mais aussi à la surprise générale, le design de sa Playstation 5, et on a pu voir, non pas une console mais 2. La différence s'explique au niveau du lecteur. Sony en propose une avec et une sans baptisée PS5 Digital Edition et au niveau du prix, il y a 100 € d'écart (bien évidemment, la version avec lecteur est plus chère).