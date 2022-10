Discord : le chat vocal pourrait bientôt arriver sur PS5, comme sur Xbox

Même si Sony n'a pas encore confirmé l'arrivée du chat vocal Discord sur Playstation 5, cette fonctionnalité tant attendue par les joueurs pourrait débarquer plus tôt que prévu. De nombreuses captures d'écran de la dernière version bêta de l'appli Discord ont dévoilé un nouveau bouton “Joindre le vocal sur Playstation”.

Comme vous le savez peut-être, depuis la mi-septembre 2022, les joueurs Xbox peuvent utiliser Discord sur leur console pour discuter avec leurs amis, qu'ils soient sur Xbox ou sur PC. De fait, un joueur PC sur Halo Infinite peut maintenant rejoindre et converser avec un partenaire sur Xbox Series X via l'application Discord.

Sur Playstation en revanche, les joueurs attendent toujours cette fonctionnalité. Et pourtant, l'annonce du partenariat entre Sony et Discord ne date pas d'hier : mai 2021. Pour l'instant, il est seulement possible de relier son compte Playstation à son compte Discord. Cela permet à vos amis de suivre vos dernières actualités, comme les jeux auxquels vous avez récemment joué, si vous êtes connectés sur local oe PSN ou sur Discord, etc.

Mais comme dit plus haut, toujours pas de chat vocal. Et c'est bien dommage, à l'heure où les jeux cross-plateformes se multiplient. On pense notamment à Call of Duty Modern Warfare 2 qui débarque ce 28 octobre 2022 et qui permettra aux joueurs PC, Xbox et Playstation de jouer ensemble en multijoueur.

Le chat vocal Discord bientôt disponible sur PS5 ?

Malgré tout, l'attente pourrait bientôt arriver à son terme. En effet, de nombreux utilisateurs ont partagé sur les réseaux sociaux des captures d'écran de la dernière version bêta de l'appli Discord. Sur certaines images, on constate la présence d'un bouton inédit “Join Voice on Playstation” ou “Rejoindre le vocal sur Playstation” juste à côté du bouton dédié à la même commande pour Xbox.

Par ailleurs, cette mise à jour intègre également une autre fonctionnalité réclamée par les joueurs : la possibilité de streamer sa session sur Discord. Visiblement, il sera possible de le faire sur PS5 comme sur PS4. Attention toutefois, les captures d'écran laissent à penser que le chat vocal Discord ne sera pas disponible sur l'ancienne console de Sony…

Quoi qu'il en soit, on espère que le chat vocal Discord sera disponible pour tous bientôt. Pour rappel, l'insider et journaliste Tom Henderson avait annoncé un déploiement de la fonctionnalité en mars 2023 avec le firmware 7.0 de la PS5. Qui sait, peut-être que le chat vocal sera là plus tôt que prévu ?

Source : Reddit