Xbox : le chat vocal Discord est enfin disponible pour tous

Bonne nouvelle pour les amateurs de Discord. Microsoft vient d'arriver des chats vocaux sur les consoles Xbox. Réservés jusqu'alors aux membres Xbox Insider, la fonctionnalité est désormais accessible à tous les joueurs. Sur Playstation, on attends toujours.

Souvenez-vous, en juillet 2022, Microsoft a annoncé un prolongement de son partenariat avec Discord, matérialisé notamment par l'arrivée du chat vocal sur les consoles Xbox, seulement pour les membres Xbox Insider toutefois.

Or, la firme de Redmond vient de confirmer que cette phase de test est désormais terminée. Les chats vocaux Discord seront donc bientôt disponibles pour tous les joueurs sur les consoles Xbox ! En effet, Microsoft précise que le déploiement de cette mise à jour a commencé auprès de certains joueurs Insider avant d'être diffusée pour toutes et tous d'ici quelques jours. Quoi qu'il en soit, cela reste une excellente nouvelle pour tous les amateurs de la plateforme, qui attendaient de pied ferme l'arrivée de cette fonctionnalité.

Il faut reconnaître que l'arrivée des chats vocaux Discord va nettement faciliter la communication entre les joueurs, surtout entre les différentes plateformes. Désormais, des amis sur PC et sur Xbox Series X qui souhaitent se rejoindre sur Halo Infinite ou Minecraft pourront simplement se connecter au groupe vocal pour discuter durant leur partie.

Les chats vocaux Discord enfin disponibles sur Xbox

Sur console, les utilisateurs pourront voir directement qui est présent dans un groupe de chat vocal et qui parle actuellement. Il est également possible d'ajuster le volume et de passer à la volée du chat Discord au chat vocal Xbox. Attention toutefois, il faudra procéder à quelques manipulations pour profiter des chats vocaux Discord. Voici la marche à suivre :

Ouvrez le Guide en appuyant sur la touche Xbox de votre manette

Rendez-vous dans la section Groupes et chat

Cliquez sur Essayer le chat vocal Discord sur Xbox

Vous devrez ensuite scanner un QR Code qui lancera les applis Discord et Xbox pour vous connecter et lier vos comptes Discord et Xbox

Précisons qu'il faudra obligatoirement lier ses comptes, même si vous l'avez déjà fait auparavant. Sur Playstation, il est seulement possible de lier son compte PSN à son compte Discord. Les chats vocaux se font malheureusement toujours attendre.

Source : Xbox Wire