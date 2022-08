PS4, PS5 : Sony lance un site dédié à ses portages PC et répond à de nombreuses questions

Sony vient de mettre une nouvelle page sur son site PlayStation entière dédiée à ses portages sur PC. On y retrouve ainsi tous les jeux déjà disponibles sur Steam et l’Epic Games Store, ainsi que les titres à venir. Le constructeur répond également à plusieurs questions, notamment à propose du PSN et des transferts de sauvegardes.

Depuis peu, Sony investit le marché des jeux PC en réalisant plusieurs portages de ses titres phares. Horizon Zero Dawn a ouvert la voie et a été suivi par d’autres grands jeux autrefois exclusifs à la PS4 et la PS5, à l’instar de God of War. Une stratégie qui s’avère payante pour la firme japonaise : les critiques sont excellentes et les joueurs plus que ravis de retrouver ces jeux cultes sur d’autres plateformes.

Fort de ce succès, Sony compte bien continuer sur cette voie en annonçant notamment que 50 % de ses jeux seront disponibles sur PC et smartphones d’ici 2030. De plus, plusieurs internautes ont repéré la mise en ligne d’une page dédiée aux portages sur le site officiel de PlayStation. Sur cette dernière, le constructeur dresse la liste des jeux déjà disponibles sur PC, à savoir God of War et Horizon Zero Dawn donc, mais aussi Day’s Gone, Predator Hunting Grounds et Helldrivers.

Faudra-t-il un compte PSN pour jouer aux jeux PlayStation sur PC ?

Sony évoque également les portages à venir, dont Marvel’s Spider-Man disponible cette semaine et son spin-off Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, ainsi que la collection Uncharted : Legacy of Thieves. Enfin, le constructeur ajoute une section FAQ qui répond à plusieurs questions en suspens depuis quelque temps. En outre, il est intéressant de noter que certaines réponses sont définitives tandis que d’autres ont le droit à plus de marge de manœuvre.

Par exemple, Sony est très clair sur la question des trophées : ces derniers ne seront pas synchronisés entre les PS4/PS5 et le PC. D’autres en revanche, sont plus vagues, à l’instar de la question de la nécessité d’un compte PSN. La firme explique en effet qu’il n’est pas « pour l’instant » pas obligatoire de posséder un compte PSN pour jouer aux portages PC, ce qui indique que cela pourrait être le cas à l’avenir.

De la même manière, il n’est pas possible « pour l’instant » de transférer ses sauvegardes de sa PS4 et/ou PS5 vers son PC. Espérons donc que cela soit le cas dans un futur proche.