Marvel’s Spider-Man est le prochain hit PlayStation à débarquer sur PC

Sony a annoncé la date de sortie imminente de son Marvel’s Spider-Man sur PC. Le titre de 2018 débarquera sur nos machines dès cet été ! Son extension stand alone, Miles Morales, sera aussi de la partie, mais est prévue pour l'automne prochain.

Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, Uncharted… Sony porte ses plus grands succès sur PC. Une manière de donner une deuxième vie à des exclusivités PlayStation et de séduire un nouveau public. Le prochain jeu à bénéficier de ce traitement sera Marvel’s Spider-Man.

Le titre sortira sur PC le 12 août prochain. On imagine aisément que comme les autres jeux PlayStation Studios avant lui, il sera aussi bien sur Steam que sur l’Epic Games Store. A noter que cette version contiendra tous les contenus téléchargeables, donc les trois chapitres du DLC La Ville qui ne dort jamais, qui fait le lien avec l'extension Miles Morales.

Spider-Man va tisser sa toile sur PC

D'ailleurs, Miles Morales, le stand alone sorti aussi bien sur PS4 que PS5, arrivera lui aussi sur ordinateur. Sur son site, Sony indique qu’il faudra l’attendre pour automne 2022. Une excellente nouvelle pour les PCistes qui pourront découvrir deux titres de qualité. Pour rappel, Marvel’s Spider-Man et Miles Morales ont été développés par Insomniac Games. Il s’agit d’un jeu d’aventure solo à la troisième personne dans lequel on incarne l’homme araignée dans un vaste monde ouvert.

Le gameplay se montre très classique (de la bagarre, des énigmes, de l’infiltration) mais ce qui fait la particularité du jeu, c’est son système de déplacement : vous êtes Spider-Man et vous vous balancez d’immeuble en immeuble. Chaque trajet à travers New York est grisant. Plus encore, le joueur est amené à affronter toute une écurie de méchants à travers un scénario bien rythmé. Bref, un jeu très réussi que nous vous conseillons. Une suite est d’ores et déjà prévue sur PS5.

Le State of Play a aussi été l’occasion pour Sony d’enchaîner les annonces. Par exemple, nous avons eu un premier aperçu de Resident Evil 4 Remake et de Street Fighter 6. Mais la grosse star de la soirée a été Final Fantasy 16, qui est prévu pour sortir à l’été 2023.