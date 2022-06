PlayStation Plus : Sony n’a pas tout dit, plus de 100 jeux sont inaccessibles sur l’application PC

La nouvelle offre PlayStation Plus Premium inclut un volet dédié au jeu en streaming. Il est possible d’y accéder depuis la PS5 ou une application PC. Mais le catalogue PC est beaucoup moins riche, une centaine de jeux des anciennes PlayStation sont absents, tandis que d’autres sont présents, mais mal rangés. Résultat, ces derniers ne parviennent pas à se lancer. Une expérience dégradée qui montre que l’offre Premium n’était certainement pas prête.

Sony a lancé, en fin de semaine dernière, la commercialisation du PlayStation Plus nouvelle formule. Elle se décline en trois paliers : Essentiel, regroupant tous les services de l’ancien PlayStation ; Extra et Premium (qui inclut maintenant le PlayStation Now). Ces deux derniers incluent notamment l’accès à un catalogue de jeux. Seul le palier Premium permet de jouer à des jeux des anciennes PlayStation (PS1, PS2, PS3 et PSP). Ce sont 740 jeux qui sont accessibles pour les abonnés Premium, contre 400 jeux de l’offre Extra.

Vous pouvez retrouver dès maintenant dans nos colonnes une prise en main complète de l’offre Premium du PlayStation Plus, un palier qui, à l’évidence, a été créé pour se mesurer au Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, offrant du jeu en streaming sur PS5 et PC. Mais ce n’est pas son seul argument : elle joue fortement sur la nostalgie et l’émotion grâce à l’accès à une belle brochette de jeux qui, pour certains, ont marqué l’histoire des PlayStation. Toutefois, il faut reconnaitre que le résultat n’est pas toujours à la hauteur. Nous l’avons signalé dans notre prise en main.

Plus d'une centaine de jeux sont indisponibles en streaming sur PC

Si l’expérience sur consommé est bonne, même si elle est perfectible, elle est bien moins qualitative sur PC. Un utilisateur de Reddit a signalé qu’une grande partie des jeux disponibles en streaming sur PS5 ne le sont pas dans l’application pour Windows. Une irrégularité qui touche aussi bien les jeux PS1, PS2, PSP, PS3 ou PS4. Retrouvez avec le lien source une liste relativement complète.

Plus d’une centaine de titres sont absents (sur les 740 promis par Sony). Et nous retrouvons dans la liste des jeux emblématiques : Demon’s Souls, Devil May Cry 4, God of War HD 1 et 2, Fallout New Vegas, Infamous 2, Lego Star Wars Complete Saga et Lego Star Wars III Clone Wars, Lost Planet 1 et 2, Ratchet & Clank, Star Wars The Force Unleashed 1 et 2, ou encore Red Dead Redemption 2.

Des bugs qui ne sont pas dignes de l'image de la marque Sony

Et ce n’est pas le seul problème. D’autres ont été mal rangés dans le catalogue du service. En effet, Infamous First Light, Spiderman, Control, The Last of Us Remastered ou encore Uncharted The Nathan Drake Legacy ont été placés dans la rubrique PS3, alors que ce sont des jeux PS4. Les jeux PS4 ne sont pas les seules victimes. Des jeux PS1, PS2 et PSP sont également concernés. Prenons l’exemple de Resident Evil : Director’s Cut, sorti sur PS1. Il est marqué PS3. Et le problème n’est pas simplement une difficulté à retrouver le jeu. Quand le système ouvre ces jeux, il les lance avec l'émulateur PS3 et cela plante.

Entre les jeux absents et les jeux qui ne démarrent pas, le catalogue streaming PC du PlayStation Plus Premium est donc sévèrement amputé. Une constatation qui fait parler sur Reddit et les réseaux sociaux. Car le pack Premium est le plus cher et le service n’est pas à la hauteur de l’image de Sony. Il est évident que le problème sera résolu. Mais il confirme aussi que le service a été commercialisé un peu trop vite.

Source : Reddit