Playstation Plus : la liste supposée des jeux offerts en août 2022 est disponible

C'est désormais une tradition. Le site Dealabs a pris pour habitude de coiffer systématiquement Sony au poteau en révélant en avance la liste exacte des jeux offerts chaque mois aux abonnés Playstation Plus. Le mois d'août ne déroge pas à la règle, le site venant tout juste de partager le nom de titres offerts. Et autant dire qu'il y a encore du beau monde ce mois-ci avec Yakuza Like A Dragon ou encore Little Nightmares.

Pour l'heure, il faut reconnaître que le site a vu juste à chaque fois. En juillet 2022, le site avait annoncé l'arrivée de Crash Bandicoot 4, de Dark Pictures : Man of Medan et d'Arcadegeddon. Une sélection confirmée peu de temps après par Sony.

Et à l'approche du début du mois d'août, le site Dealabs vient une nouvelle fois de publier avec quelques jours d'avance la liste supposée des jeux offerts ce mois-ci à tous les abonnés Playstation Plus, toutes formules comprises (que ce soit Essential, Extra ou Premium).

Liste des jeux offerts sur le PS Plus en août 2022

Tout d'abord, les joueurs pourront mettre la main sur Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 Pack Cross-gen Deluxe sur PS5 et PS4. Il s'agit d'une compilation regroupant les deux premiers épisodes de cette saga culte sortis en 1999 et 2000. Bien entendu, les deux titres ont profité d'un lifting bienvenu et d'excellente facture, tout en reprenant l'expérience arcade qui a fait leur succès. On retrouve également le mode multi joueur en écran scindé et l'éditeur de skatepark. Un must pour les fans de skateboard.

Ensuite, les joueurs pourront découvrir le dernier opus en date de la licence Yakuza, à savoir Yakuza : Like A Dragon (PS4 et PS5). Notez que cet épisode a marqué une révolution de taille dans l'histoire de la saga, puisque le traditionnel système de combat Beat Them All a cédé sa place pour un style RPG et combats au tour par tour. Malgré ce changement de direction, le titre est excellent et jouit d'une narration aux petits oignons, comme tous les Yakuza (et Judgement) à vrai dire.

Enfin, on termine cette sélection d'août 2022 avec Little Nightmares sur PS4. La première production du studio Tarsier puise directement son inspiration dans de célèbres platformers comme Limbo ou Inside, sans oublier l'oeuvre torturée et glauque de Tim Burton. Vous y incarnez Six, un enfant qui devra s'échapper d'un gigantesque navire habité par des êtres disons peu amicaux.

Bien entendu, il conviendra de prendre cette liste avec des pincettes le temps d'avoir la confirmation de Sony. Mais comme dit plus haut, Dealabs ne s'est jamais trompé pour l'instant.