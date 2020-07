Horizon Zero Dawn sortira sur PC le 7 août et les précommandes sont même ouvertes

En attendant plus d’information sur l’épisode PS5, Guerilla Games annonce la date de sortie sur PC du premier Horizon, Zero Dawn. Elle est calée au 7 août. Les précommandes du jeu, proposé en version complète, sont déjà ouvertes que ce soit sur Steam ou sur Epic Games Store. Le prix du jeu est de 50 euros environ.

En mars dernier, nous avons relayé dans nos colonnes que Guerilla Games préparait l’arrivée de Horizon Zero Dawn sur PC. Rappelons que ce RPG en monde ouvert est, encore à l’heure actuelle, une exclusivité de la PlayStation 4. C’est donc un événement important pour la licence Horizon qui va sortir du giron de Sony pour s’aventurer en terre étrangère. Lors de l’annonce initiale, Guerilla Games n’avait alors pas de date précise pour sa sortie.

Aujourd’hui, le studio a publié sur YouTube un second trailer pour la version PC de Horizon Zero Dawn (video que vous pouvez bien évidemment retrouver en fin de cet article). Ce trailer détaille certains changements apportés par rapport à la version PS4. Et à la fin, vous pouvez découvrir la date de lancement du RPG : le 7 août. Soit dans un peu plus d’un mois. Nous apprenons également le prix du jeu : 49,99 euros.

Des améliorations exclusives à la version PC

Et c’est plutôt un bon prix pour un jeu qui est non seulement très riche en contenu, mais qui a également bénéficié de quelques améliorations à l’occasion de son adaptation sur PC. D’abord, le jeu est désormais compatibles avec les écrans larges. Ensuite la végétation est désormais animée dynamiquement et les reflets sur l’eau ont été peaufinés. Le framerate a été débloqué. Des paramètres de customisation graphiques (FPS, résolution, ratio, etc.) et ergonomiques (choix du contrôle) et des outils de benchmark ont été intégrés. Une expérience PC typique.

Le contenu du pack n’est pas chiche, puisqu’il comprend le jeu de base, l’extension Frozen Wilds, ainsi que les armes, tenues et packs supplémentaires proposés en achats supplémentaires sur PS4. Enfin, un artbook dématérialisé complète ce beau pack fort sympatique qui pourrait servir à tous ceux qui ne connaissent pas encore la licence de se plonger dans le magnifique monde ouvert d’Horizon, en attendant l’arrivée en 2021 du second opus, Forbidden West, sur PlayStation 5.

Notez que les précommandes de Zero Dawn sont d’ores et déjà ouverte. Vous pouvez donc acheter le jeu avec quelques semaines d’avance, comme si vous aviez besoin de réserver un exemplaire dès maintenant au risque qu’il soit en rupture de stock. Ce qui n’arrivera évidemment pas dans une version dématérialisée. C’est quand même beau le marketing ! Si cela vous tente, rendez-vous dès maintenant (ou plus tard) sur Steam ou Epic Games Store, à votre convenance.