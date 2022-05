Sony veut voir 50% de ses jeux PlayStation arriver sur PC et mobile d’ici 2025

Selon une présentation faite lors de la journée annuelle des investisseurs, Sony prévoit qu'environ la moitié de ses jeux seront disponibles sur PC ou sur mobile d'ici 2025, une véritable révolution par rapport à la situation actuelle.

Lors de sa dernière présentation aux investisseurs, Jim Ryan, président de SIE, a déclaré que la société s'attendait à ce que la moitié de ses sorties annuelles arrivent sur PC et plateformes mobiles d'ici son exercice 2025, qui s'étend d'avril 2024 à mars 2025. Actuellement, seuls 10 % des titres de Sony sont disponibles pour les mobiles, et dans trois ans, ils devraient doubler et représenter 20 %.

De leur côté, Sony pense que les jeux sur PC généreront jusqu'à 300 millions de dollars cette année. En juillet dernier, Sony a d’ailleurs ajouté un développeur spécialisé dans les portages PC, Nixxes Software, à ses PlayStation Studios, dans le but d’accélérer la sortie de ses titres phares en dehors de ses consoles PlayStation.

Lire également – PlayStation Plus : les joueurs PC devront payer deux fois plus cher pour jouer en streaming

Quels sont les jeux Sony déjà disponibles sur PC ?

Le portefeuille de jeux PlayStation comprend un certain nombre de séries phares, notamment Ratchet & Clank d'Insomniac, God of War de Santa Monica Studio et Uncharted et The Last of Us de Naughty Dog. Traditionnellement, les jeux PlayStation restent exclusifs à la PlayStation, mais ces dernières années, Sony a commencé à les porter sur PC.

Nous avions par exemple pu tester le portage PC de God of War, et nous savons déjà que le chef d’œuvre de la PS4 Uncharted Legacy of the Thieves arrivera sur PC plus tard en 2022. Les portages de Horizon Zero Dawn et de Days Gone sur PC ont également grandement fait parler d’eux à leur sortie.

Dans le cadre de son expansion sur des plateformes plus importantes, Sony prévoit également de sortir au moins 12 jeux live-service que Jim Ryan a décrits comme étant “transformationnels” pour la société et capables d'accroître sa présence.

« Historiquement, PlayStation Studios s'est merveilleusement illustrée dans la livraison d'un solide portefeuille de jeux solos riches en narration et graphiquement magnifiques, mais il est certain que nous nous sommes limités à une partie plutôt étroite du marché des jeux », a déclaré Ryan lors de sa présentation. « En nous étendant aux PC et aux mobiles, et il faut le dire… également aux jeux-services, nous avons l'opportunité de passer d'une situation où nous sommes présents sur un segment très étroit du marché global des jeux, à une présence à peu près partout ».