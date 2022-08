Playstation Plus Premium : les abonnés commencent à grincer des dents, voici pourquoi

Si la formule Extra du nouveau Playstation Plus satisfait les joueurs dans leur globalité, la réciproque n'est pas la même concernant les abonnés à l'offre Premium. En cause ? Le manque flagrant de nouveautés dans le catalogue des jeux rétro.

Comme vous le savez probablement, les joueurs Playstation profitent depuis le 24 juin 2022 d'un tout nouveau Playstation Plus remanié. Cette fois-ci, les utilisateurs peuvent opter pour trois offres différents, à savoir :

le PS Plus Essential

le PS Plus Extra

le PS Plus Premium

Si la première formule offre les mêmes avantages et services que l'ancien PS Plus, les formules Extra et Premium disposent de suppléments inédits, comme l'accès à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5 (pour l'offre Extra) ou encore un accès temporaire aux dernières exclusivités Sony comme Horizon Forbidden West par exemple.

Via l'offre Premium, les joueurs peuvent profiter en outre d'un panel de titres classiques issus des catalogues PS1, PS2, PS3 et PSP. Et justement, cette formule pensée à priori pour les amateurs de jeux rétro, commence à agacer ses abonnés. On vous explique pourquoi.

Début août 2022, Sony a levé le voile sur la liste des jeux ajoutés aux offres PS Plus Essential, Extra et Premium ce mois-ci. En plus de Yakuza Like A Dragon ou Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 accessibles à tous, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent également poser les mains sur des titres supplémentaires comme Metro Exodus, Dead by Daylight ou encore Ghost Recon Wildlands.

Un manque de jeux rétro qui agacent les abonnés Premium

Et du côté des jeux rétro ? Rien à signaler, et c'est bien ce qui gêne les utilisateurs de la formule Premium. Par conséquent, de nombreux utilisateurs ont partagé leur mécontentement sur Twitter en réponse au tweet officiel publié par Sony.

“Allons-nous avoir plus de jeux classiques ou pas ? Parce que je commence vraiment à avoir du mal à voir l'intérêt de garder un abonnement Premium alors que je pourrais simplement passer au PS Plus Extra parce que les jeux classiques et les essais ne valent vraiment pas la peine”, assure l'utilisateur msg-ho3 sur le réseau social.

“La sélection de jeux rétro est nulle ! Il vaudrait mieux l'améliorer ou je vais définitivement ne pas renouveler l'année prochaine”, assène un autre utilisateur. “Où sont les mises à jour du catalogue classique ? C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont acheté un abonnement premium”, se demande un autre joueur. Vous l'aurez compris, Sony a tout intérêt à garnir le catalogue des jeux classiques, sous peine de voir de nombreux joueurs se désinscrire ou passer à la formule Extra.