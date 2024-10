Proton VPN fait déjà son Black Friday : profitez d’une protection renforcée à moindre coût

C’est déjà le Black Friday chez Proton VPN qui propose en ce moment des réductions importantes sur toutes les formules de son VPN. Contourner les restrictions sur Internet, protéger ses données sensibles et bénéficier de plus de liberté devient encore plus accessible.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À l’approche de la fin d’année, les menaces en ligne se multiplient sur Internet, et notamment les vols de données qui peuvent occasionner des préjudices considérables.

À l’instar des antivirus, les VPN sont désormais un outil indispensable pour sécuriser vos appareils. Leurs avantages sont nombreux : protection contre le vol de données (coordonnées bancaires, mots de passe, etc.), contre la traçabilité individuelle sur Internet ou encore une vie privée renforcée à tous les niveaux.

Le changement de localisation pour contourner les restrictions géolocalisées est un autre cas d’utilisation très courant de ce type de solution. Un VPN vous permet notamment de réaliser des économies sur vos achats en fonction des pays que vous choisissez à la connexion.

Mais tous les VPN de se valent pas. L’application de Proton est l’une des plus fiables du marché, grâce à la solidité de ses technologies de chiffrement et à une totale transparence sur la confidentialité des données utilisateurs.

Proton VPN lance son Black Friday : la protection de vos appareils devient encore plus accessible

À l’approche du Black Friday qui est aussi une période très prisée des pirates, Proton VPN baisse considérablement le prix de ses différentes formules. En ce moment, vous pouvez profiter d’une réduction allant jusqu’à 70%.

La formule VPN Plus est notamment accessible dès 2,99 € par mois au lieu de 9,99 € par mois (24 mois). Pour ceux qui recherchent plus de confort, l’abonnement VPN Unlimited est disponible à partir de 6,49 € au lieu de 12,99 €.

Avec la formule Plus de Proton VPN, vous bénéficiez de nombreux avantages en plus de VPN de base. L’abonnement vous donne droit à 6 Go d’espace de stockage sécurisé dans le Cloud, une assistance prioritaire et la protection renforcée de vos comptes en ligne (programme Sentinel).

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Proton VPN, vous permet également d’accéder à la solution de messagerie Proton Mail, réputée pour offrir un chiffrement de bout en bout des communications par e-mail. C’est une fonctionnalité que l’on ne retrouve pas avec les VPN classiques. Un gestionnaire de mots de passe multiplateforme et sécurisé est également inclus dans l’offre.

Enfin, en souscrivant à la formule Unlimited, les avantages sont encre plus intéressants : 500 Go de stockage Cloud chiffré, 15 adresses e-mail ou alias Proton Mail avec 3 domaines de messagerie personnalisés ou encore un analyseur contre les fuites de données.

Les atouts de Proton VPN

Cette application est éditée par Proton AG, l’entreprise suisse qui est connue depuis plusieurs années comme l’un des pionniers de la messagerie mail chiffrée de bout en bout. Avec son siège basé à Genève, elle offre une politique de confidentialité très stricte.

Proton VPN est l’un des rares de ce domaine à avoir subi des audits indépendants sur sa politique de non-journalisation. Cela renforce son crédit en matière de protection des données utilisateurs. Proton VPN est de plus une application Open Source.

Lors de notre test complet de Proton VPN, nous avons pu constater qu’il offrait des débits élevés pour une utilisation confortable d’Internet au quotidien.

Proton VPN c’est aussi plus de 8000 serveurs dans 110 pays différents, ce qui vous laisse une grande diversité de choix pour contourner les restrictions.

En ce qui concerne les technologies de sécurité, l’application utilise les protocoles VPN les plus avancés comme WireGuard, OpenVPN ou encore IKEv2, avec un solide chiffrement AES-256 bits. Les requêtes DNS sont également protégées contre toute fuite.

Le VPN propose également une option qui vous permet de faire passer tout votre trafic par le réseau Tor, qu’on ne présente plus. L’application intègre également un bloqueur de logiciels malveillants, ce qui vous permet de profiter d’une première couche de protection contre les malwares.

Enfin, un seul compte Proton VPN vous permet de sécuriser 10 appareils différents, voire bien plus grâce à sa compatibilité avec les routeurs WiFi. Vous pouvez également installer l’application sur n’importe quel système d’exploitation : de Windows à Android en passant par iOS / iPad OS, macOS ou encore Linux.