Voici les Realme 14 et 14T, ils sont très abordables mais n’offrent pas que l’essentiel

Realme vient de dévoiler deux nouveaux smartphones pour sa gamme « 14 ». Il s’agit des Realme 14 et 14T, deux modèles compatibles 5G et vendus sous la barre des 300 euros. Affublés d’une fiche technique qui offre l’essentiel dans tous les domaines, ils profitent aussi de quelques atouts qui les démarquent de la plupart des concurrents. En voici tous les détails.

En début d’année, Realme a démarré le renouvellement de son catalogue « milieu de gamme ». Cela a démarré en janvier 2025 avec les Realme 14X, Realme 14 Pro et Realme 14 Pro+. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes le test du Realme 14 Pro+.

Aujourd’hui, mardi 29 avril 2025, la marque complète sa gamme avec deux nouveaux smartphones compatibles 5G : il s’agit du Realme 14 « standard » et du Realme 14T. Ces deux nouveaux représentants sont tous deux positionnés sous la barre des 300 euros, bien en dessous des 400 euros, voire 500 euros, demandés pour un modèle Pro.

La fiche technique des Realme 14 et 14T réserve des surprises

Que proposent ces deux téléphones ? Leur configuration n’est évidemment pas aussi complète et qualitative que celle de leurs ainés. Les écrans sont un peu moins qualitatifs. Les processeurs sont un peu moins véloces. La connectivité est moins avancée. L’équipement photo est moins performant. Cependant, l’essentiel est tout de même proposé. Et il y a même quelques attributs que vous retrouvez généralement dans des smartphones plus chers. C’est notamment le cas de la certification IP69 pour les deux modèles. Voici les détails à retenir sur leurs deux fiches techniques :

Realme 14

Écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces

Processeur Snapdragon 6 Gen 4

8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 6000 mAh compatible charge rapide 45 watts

Capteur photo simple 50 mégapixels avec stabilisateur et autofocus

Capteur selfie 16 mégapixels

Double haut-parleur

Compatibilité WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C

Lecteur optique d’empreinte digitale sous l’écran

Android 15

Certification IP69

Realme 14T

Écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces

Processeur Dimensity 6300

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 6000 mAh compatible charge rapide 45 watts

Capteur photo 50 mégapixels avec autofocus

Capteur secondaire 2 mégapixels

Capteur selfie 16 mégapixels

Double haut-parleur

Compatibilité WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C

Lecteur optique d’empreinte digitale sous l’écran

Android 15

Certification IP69

Vous remarquerez aussi le design très sympa de la version grise (en illustration en tête de cet article) du Realme 14, inspiré des « méchas » comme Gundam. Le Realme 14T opte plutôt pour une coque dont les reflets changent à la lumière. Le Realme 14 se décline en trois coloris et deux configurations avec 8 ou 12 Go de RAM (la quantité de stockage ne change pas). Elles seront vendues à 299 euros et 349 euros, respectivement. Le Realme 14T se décline en trois coloris également, mais dans une seule configuration seulement. Son prix est de 299 euros. Les deux téléphones seront disponibles en France le 6 mai 2025. Et des offres commerciales sont évidemment prévues.