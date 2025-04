Vous pouvez toucher 10 millions de dollars en aidant le FBI à arrêter ces hackers qui ont piraté des opérateurs télécoms

Les cyberattaques visant les opérateurs télécoms américains inquiètent de plus en plus les autorités. Le FBI lance une énorme récompense pour obtenir des informations sur le groupe de hackers responsable. Cette offensive marque une nouvelle étape dans la lutte mondiale contre les cybercriminels.

Les attaques informatiques visant les grandes entreprises et infrastructures critiques ne cessent d'augmenter. Face à des menaces toujours plus sophistiquées, les autorités américaines renforcent leurs moyens d’action. Le FBI multiplie les alertes et recommandations, notamment après avoir conseillé d’éviter certains échanges de messages entre Android et iOS, alors que des failles de sécurité restaient exploitées par des hackers étrangers. Cette fois, l’agence passe à l’action avec une opération inédite, d’une ampleur rarement vue ces dernières années.

Le FBI propose une récompense de 10 millions de dollars — soit environ 8,8 millions d’euros — pour toute information permettant d'identifier les membres du groupe Salt Typhoon. Cette organisation de hackers, active depuis 2019, est accusée d'avoir infiltré plusieurs opérateurs télécoms américains ainsi que le département du Trésor des États-Unis. Les pirates auraient notamment dérobé des journaux d'appels, des données sensibles et des informations confidentielles, y compris celles protégées par des mandats judiciaires.

Le FBI veut démanteler Salt Typhoon, responsable de cyberattaques massives contre les télécoms

Le groupe Salt Typhoon est soupçonné d’avoir mené des campagnes d’espionnage à grande échelle, touchant non seulement Verizon, AT&T et Lumen, mais aussi d’autres opérateurs à travers le monde. D'après plusieurs enquêtes, leurs attaques visaient à intercepter des communications privées et à accéder à des données critiques appartenant à des millions d'utilisateurs. Plus récemment, entre décembre 2024 et janvier 2025, jusqu'à cinq entreprises auraient été ciblées lors de nouvelles opérations coordonnées.

Le FBI ne se limite pas au seul groupe Salt Typhoon. L’agence précise que d'autres groupes chinois, comme Volt Typhoon, pourraient également être visés par ces primes d'information exceptionnelles. En plus de l’argent promis, une assistance pour la relocalisation et d'autres formes de protection sont garanties aux personnes fournissant des renseignements fiables. Cette récompense inédite montre à quel point les cyberattaques contre les télécoms et les services essentiels sont devenues un problème grave et urgent pour la sécurité mondiale.