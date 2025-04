Android 16 sera dévoilera bien plus tôt que prévu, voici quand

Google a annoncé la tenue d’une conférence en ligne le 13 mai 2025. Un événement qui se devrait se focaliser sur la prochaine version d’Android. De fait, la Google I/O, prévue une semaine plus tard, devrait aborder d’autres sujets, comme l’IA.

La Google I/O est le grand rendez-vous annuel de Google. Pendant la conférence d’ouverture, le géant américain enchaîne les annonces, plus particulièrement sur Android. Ce ne sera pas le cas cette année.

En effet, la firme de Mountain View a dévoilé la tenue d’une conférence en ligne spéciale nommée The Android Show, qui se tiendra le 13 mai prochain. Soit une semaine avant la Google I/O, qui elle débutera le 20 mai.

Google annonce un show Android séparé de la Google I/O

Cette conférence en ligne se déroulera le 13 mai 2025 à 19 heures (heure française). Elle sera présentée par Sameer Samat, le responsable de l’écosystème Android chez Google. Ainsi, nous devrions avoir -sans grande surprise- plus d’informations sur la prochaine version de l’OS, à savoir Android 16. Nouveautés, IA, design, beaucoup d’infos devraient être délivrées.

De fait, la Google I/O, qui se tiendra une semaine plus tard, devrait se concentrer sur d’autres sujets. Bien évidemment, l’IA est devenu centrale pour toutes les entreprises tech et Google devrait vraisemblablement faire le focus sur Gemini. Nous espérons découvrir de nouvelles innovations, mais aussi en savoir plus sur celles déjà annoncées. On pense au Projet Astra, présenté l’année dernière et qui consiste à laisser l’IA analyser tout ce que filme votre téléphone pour interagir en temps réel.

Google pourrait également mettre l’accent sur ses smartphones, terminaux emblématiques qui montrent à la fois les évolutions de Google en termes de photos, mais aussi en termes de hardware avec le processeur Tensor, d’IA et de design, avec le modèle pliable qui prend de plus en plus de place dans la communication du constructeur.

On se donne donc rendez-vous le 13 mai prochain pour les nouveautés concernant Android, mais aussi le 20 mai pour la grande conférence d’ouverture de la Google I/O. Un mois chargé s’il en est du côté de la Silicon Valley.